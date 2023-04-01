Что не так с «высокотестостероновыми» мужчинами

Большое количество тестостерона в мужском организме - это не всегда хорошо. Дело в том, что в крови мужчины может содержаться свободный тестостерон, который активно проникает в клетки. В норме количество свободного, не связанного с белками тестостерона не должно превышать 2%. Но иногда этот уровень повышен.

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Причин может быть множество: недостаток сна, неправильное питание, нерегулярные половые отношения, опухоли в надпочечниках или половых органах, эндокринные патологии, бесконтрольный прием некоторых препаратов. Нередко повышенный тестостерон встречается у профессиональных бодибилдеров, пытающихся нарастить мышечную массу с помощью анаболиков и стероидов.

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Наличие в организме избыточного тестостерона называется гиперандрогенией. Таким мужчинам свойственны импульсивность, агрессия, повышенная возбудимость и раздражительность, перепады настроения, склонность к риску. Кроме того, они часто отличаются повышенной половой активностью и при этом склонностью к постоянной смене партнерш.

На теле могут появляться высыпания в виде гнойных угрей, могут возникать частые головные боли, бессонница. «Разбушевавшийся» тестостерон способен спровоцировать и патологии печени, сердечно-сосудистые заболевания, такие как артериальная гипертензия, тромбоз или инфаркт. У мужчины может увеличиться вес, повыситься уровень холестерина. Наконец, избыток тестостерона может привести к нарушению эректильной функции, бесплодию и раку простаты. Исследования показали, что «высокотестостеронные» мужчины раньше стареют и быстрее умирают.