В Роспотребнадзоре дают "вредные советы" в стиле Григория Остера

В день смеха, который отмечается 1 апреля, сотрудники Роспотребнадзора Свердловской области решили поговорить о профилактике инфекционных заболеваний необычным способом - с помощью "вредных" советов в стиле Георгия Остера.

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"Давайте вместе посмеёмся над нашими "вредными советами" авторства нашего сотрудника Анны Ожигановой, вдохновлённой творчеством Григория Остера", - предлагается в Telegram-канале регионального органа федеральной службы.

Смешные веселые стишки говорят о серьезных вещах - угрозе клещевого энцефалита, пищевых отравлений и т.д.

***

Если вы решили в мае

В лес махнуть, поближе к речке,

Чтоб весною насладиться,

Солнцем, зеленью, теплом,

То, ничуть не сомневаясь,

В том, поставлена ль прививка,

Быстро мчитесь на природу

С тёщей, сыном и женой.

Там вас встретит клещ Валера,

Он соскучился за зиму,

Он сидит и греет лапки,

Чтобы крепче вас обнять.

Вы наденьте шорты, сланцы,

Чтоб ему удобней было.

Репелленты не берите,

Чтоб Валеру не стеснять.

***

Если были вы на рынке

И купили абрикосов,

А еще немножко сливы,

Чтобы дома это съесть,

То скорей домой бегите!

Только фрукты мыть не надо!

Так они еще вкуснее -