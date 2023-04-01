$76.45+0.1482.39-0.75

"Приключения клеща Валеры": в Роспотребнадзоре дают "вредные советы" в стиле Григория Остера

В день смеха, который отмечается 1 апреля, сотрудники Роспотребнадзора Свердловской области решили поговорить о профилактике инфекционных заболеваний необычным способом - с помощью "вредных" советов в стиле Георгия Остера.

В Роспотребнадзоре дают "вредные советы" в стиле Григория Остера
© Российская Газета

"Давайте вместе посмеёмся над нашими "вредными советами" авторства нашего сотрудника Анны Ожигановой, вдохновлённой творчеством Григория Остера", - предлагается в Telegram-канале регионального органа федеральной службы.

Смешные веселые стишки говорят о серьезных вещах - угрозе клещевого энцефалита, пищевых отравлений и т.д.

***

Если вы решили в мае

В лес махнуть, поближе к речке,

Чтоб весною насладиться,

Солнцем, зеленью, теплом,

То, ничуть не сомневаясь,

В том, поставлена ль прививка,

Быстро мчитесь на природу

С тёщей, сыном и женой.

Там вас встретит клещ Валера,

Он соскучился за зиму,

Он сидит и греет лапки,

Чтобы крепче вас обнять.

Вы наденьте шорты, сланцы,

Чтоб ему удобней было.

Репелленты не берите,

Чтоб Валеру не стеснять.

***

Если были вы на рынке

И купили абрикосов,

А еще немножко сливы,

Чтобы дома это съесть,

То скорей домой бегите!

Только фрукты мыть не надо!

Так они еще вкуснее -

С вкусом родины своей!

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий