"Приключения клеща Валеры": в Роспотребнадзоре дают "вредные советы" в стиле Григория Остера
В день смеха, который отмечается 1 апреля, сотрудники Роспотребнадзора Свердловской области решили поговорить о профилактике инфекционных заболеваний необычным способом - с помощью "вредных" советов в стиле Георгия Остера.
"Давайте вместе посмеёмся над нашими "вредными советами" авторства нашего сотрудника Анны Ожигановой, вдохновлённой творчеством Григория Остера", - предлагается в Telegram-канале регионального органа федеральной службы.
Смешные веселые стишки говорят о серьезных вещах - угрозе клещевого энцефалита, пищевых отравлений и т.д.
***
Если вы решили в мае
В лес махнуть, поближе к речке,
Чтоб весною насладиться,
Солнцем, зеленью, теплом,
То, ничуть не сомневаясь,
В том, поставлена ль прививка,
Быстро мчитесь на природу
С тёщей, сыном и женой.
Там вас встретит клещ Валера,
Он соскучился за зиму,
Он сидит и греет лапки,
Чтобы крепче вас обнять.
Вы наденьте шорты, сланцы,
Чтоб ему удобней было.
Репелленты не берите,
Чтоб Валеру не стеснять.
***
Если были вы на рынке
И купили абрикосов,
А еще немножко сливы,
Чтобы дома это съесть,
То скорей домой бегите!
Только фрукты мыть не надо!
Так они еще вкуснее -
С вкусом родины своей!