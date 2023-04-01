Врач Костюк рассказал о пользе смеха при артрите

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк в беседе с РИА Новости рассказал, что смех может помочь людям с артритом, снижая их уровень сахара в крови и устраняя болевые ощущения.

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«Международными медицинскими исследованиями доказано, что смех может снижать уровень сахара в крови, значительно снижать или полностью устранять болевые ощущения при артрите как раз за счет выработки определенного набора гормонов», — заявил врач.

Он добавил, что смех помогает снять мышечные, а также эмоциональные зажимы, уменьшая физическую и психологическую усталость. Также, по словам специалиста, он положительно влияет на выработку гормонов, за счет чего у человека лучше работают дыхательная, пищеварительная и сердечно-сосудистая системы.