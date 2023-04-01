$76.45+0.1482.39-0.75
3 часа назад

Пульмонолог перечислил основные причины выпадения волос

Мослента

Основные причины выпадения волос у мужчин и женщин в своем Telegram-канале назвал известный врач-терапевт, пульмонолог, блогер Олег Абакумов. Одна из них — интоксикация организма, сопровождаемая высокой температурой.

Пульмонолог перечислил основные причины выпадения волос
Фото: МослентаМослента

Кроме того, выпадению волос может способствовать образование микротромбозов, которые нарушают циркуляцию крови, не давая волосяным луковицам насыщения. Доктор добавил, что причинами облысения могут стать дефицит витаминов B12 и фолиевой кислоты, железодефицит и анемия, недостаток гормонов щитовидной железы.

Систематический стресс и изнуряющие диеты, дефицит витамина D и йода, переизбыток витамина А, встречающийся из-за приема поливитаминов, недостаток белка в пище и банально неподходящий шампунь также могут повлиять на волосы и привести к их выпадению, рассказал Абакумов.

Ранее основные причины появления перхоти и способы избавления назвала врач Ольга Малиновская. Она посоветовала для начала поменять шампунь.

Болезни и лекарства,Олег Абакумов,Ольга Малиновская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий