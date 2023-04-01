Пульмонолог перечислил основные причины выпадения волос

Основные причины выпадения волос у мужчин и женщин в своем Telegram-канале назвал известный врач-терапевт, пульмонолог, блогер Олег Абакумов. Одна из них — интоксикация организма, сопровождаемая высокой температурой.

Фото: Мослента Мослента

Кроме того, выпадению волос может способствовать образование микротромбозов, которые нарушают циркуляцию крови, не давая волосяным луковицам насыщения. Доктор добавил, что причинами облысения могут стать дефицит витаминов B12 и фолиевой кислоты, железодефицит и анемия, недостаток гормонов щитовидной железы.

Систематический стресс и изнуряющие диеты, дефицит витамина D и йода, переизбыток витамина А, встречающийся из-за приема поливитаминов, недостаток белка в пище и банально неподходящий шампунь также могут повлиять на волосы и привести к их выпадению, рассказал Абакумов.