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1 час назад

Названы повышающие риск диабета продукты

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Врач-эпидемиолог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ Лидия Сопрун заявила, что к сахарному диабету приводят не только сладости, но и продукты с содержанием скрытого сахара. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Названы повышающие риск диабета продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сопрун назвала повышающие риск диабета продукты и сообщила, что соусы, майонез, кетчуп, хлебцы, колбасы, сосиски, фаст-фуд, консервы, маринованные овощи, суши и роллы грозят развитием заболевания. Кроме того, высокое содержание сахара свойственно винограду, яблокам, персикам и сухофруктам.

Специалист призвала читать состав продуктов при покупке и учитывать наличие своих заболеваний для безопасности своего здоровья.

Ранее россиян предупредили об опасности популярной пищевой привычки. Врач-диетолог Марина Макиша заявила, что перекусы вызывают скачки инсулина и колебания глюкозы в крови.

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