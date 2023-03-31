Действуем грамотно: рекомендации по борьбе с поллинозом

Весна — время оживления, обновления и вдохновения. Но, к сожалению, не всех радует первая робкая зелень, окутывающая деревья, и охапки мимозы на витринах магазинов. Тем, кто страдает поллинозом (аллергией на пыльцу цветущих растений) весна больше напоминает пытку, нежели счастье.

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Поллиноз характеризуется множеством симптомов. Среди них насморк, кашель, затруднение дыхания, конъюнктивит, головная боль, общая слабость... Словом, самочувствие человека, склонного к аллергии, по весне оставляет желать лучшего. Эксперты рассказали, чего нельзя делать, чтобы не усугубить состояние.

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Не излечить, но облегчить

"Поллиноз является хроническим заболеванием, которое не имеет полного излечения. Однако, его симптомы могут быть контролируемыми при помощи медикаментов (антигистаминные препараты, назальные капли, спреи, глазные капли), АСИТ-терапии, изменения образа жизни и принятия профилактических мер во время сезона цветения растений", — напоминает маркетолог КДЦ Евромедсервис Людмила Якубова.

Она озвучила небольшой список необходимых манипуляций, которые могут облегчить симптомы или воспрепятствовать их появлению. Пренебрегать ими, как нетрудно догадаться, не стоит.

• избегать контакта с аллергеном: не выходить на улицу в периоды высокой концентрации пыльцы;

• не держать окна открытыми;

• не сушить белье на открытом воздухе;

• избегать контакта с домашними животными, если они являются аллергенами;

• использовать гигиенические меры: часто мыть руки и лицо, принимать душ, сменять одежду после прогулки на улице;

• использовать специальные фильтры для очистки воздуха;

• изменить рацион питания: увеличить потребление фруктов, овощей, зелени, а также продуктов, содержащих витамин С и Е (апельсины, грейпфруты, киви, яблоки, абрикосы, масло подсолнечника, орехи, лук);

• избегать контакта с аллергенами, которые вызывают риноконьюнктивит (пыльцу, курение, пыль, животных и т.д.);

• носить солнечные очки для защиты глаз от пыльцы и других аллергенов

Если есть необходимость в проветривании помещения, то лучше делать это ранним утром — до 8:00, когда концентрация пыльцы в воздухе ещё не слишком высока.

Рацион

Для человека с любой аллергией важно составление рациона с учётой индивидуальных особенностей. Люди с непереносимостью лактозы исключают из меню молочные продукты; те, у кого наблюдается реакция на глютен, избегают употребления выпечки. Своя система питания должна быть и у людей, склонных к поллинозу.

"Например, если у вас аллергия на пыльцу березы, то следует избегать употребления яблок, груш, моркови, картофеля, абрикосов, а также многих других продуктов, так как они могут содержать белки, похожие на аллергены, которые присутствуют в пыльце березы. Однако, в том, что касается употребления некоторых продуктов, мнения ученых различаются, и не все эксперты считают, что избегание определенных продуктов поможет избежать проявлений поллиноза. Поэтому, перед принятием решения о том, какие продукты исключить из своей диеты, рекомендуется проконсультироваться с врачом-аллергологом", — говорит нутрициолог Ольга Деккер.

По её словам, уменьшить проявления аллергии способен витамин С, поэтому стоит включить в меню то, что содержит его — "цитрусовые, клубника, малина и брокколи, так как этот витамин является естественным антигистамином и может помочь уменьшить воспаление и красноту. Кроме того, полезно употреблять продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как рыба, орехи и семена, так как они могут помочь уменьшить воспаление и улучшить функцию иммунной системы", — уточняет нутрициолог. Также полезно употреблять больше жидкости — это уменьшит сухость слизистых носа и горла.