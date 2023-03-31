Оценен риск пандемии после заражения индийца смертельным для растений грибком

В Индии выявили первый в мире случай заражения человека грибком, который ранее распространялся только среди растений, вызывая у них смертельную болезнь. К медикам за помощью обратился 61-летний мужчина. У него наблюдались характерные для гриппа симптомы. Рассказываем подробности и разбираемся, может ли начаться новая пандемия.

Фото: Москва 24 Москва 24

Первый в мире случай

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Первый в мире случай заражения человека смертельным для растений грибковым заболеванием зарегистрировали у жителя индийского города Калькутта (штат Западная Бенгалия). К медикам с жалобами на усталость, кашель, хрипоту и сложности при глотании обратился 61-летний мужчина. Проблемы со здоровьем к тому моменту преследовали его на протяжении трех месяцев.

Врачи диагностировали в области трахеи пациента признаки гнойного воспаления тканей. Лабораторные исследования выявили у мужчины грибок вида Хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum). Ранее считалось, что этот патоген заражает только растения, вызывая у них смертельную болезнь "серебряный лист".

Чтобы пойти на поправку, индийцу пришлось пройти двухмесячный курс лечения противогрибковыми препаратами. Известно, что по профессии он миколог-растениевод. Отмечается, что мужчина мог заразиться на работе, где продолжительное время контактировал с грибами, дрожжами и плесенью.

"Не передается от человека к человеку"

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил Москве 24, что грибок Хондростереум пурпурный не сможет спровоцировать вспышку очередной пандемии. "Эта инфекция не передается от человека к человеку", – пояснил специалист.

По его словам, люди довольно часто заражаются различными грибковыми инфекциями. Особенность описанного в Индии случая лишь в том, что ученые определили конкретный тип патогена, отметил эксперт.

"В большинстве случаев никто не занимается идентификацией возбудителя. Человеку, который заболел – температура, кашель, – зачастую назначают антибиотики. Если они не помогли, выписывают противогрибковые препараты. После того как пациент выздоравливает, врачи обычно не пытаются установить тип грибка", Владимир Болибок, врач – аллерголог-иммунолог.

Решающую роль в том, что мужчина заразился, мог сыграть возрастной фактор, считает врач. "После 60 лет возрастной иммунодефицит наблюдается практически у каждого человека. Он сопровождается нарастанием хронических заболеваний. Пожилые люди с ослабленным иммунитетом подвержены инфекциям, с которыми здоровый человек легко справляется", – говорит специалист.