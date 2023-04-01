Кого будут прививать от кори в рамках всероссийской кампании

С 3 апреля во всех регионах России начнется кампания по так называемой "подчищающей" вакцинации против кори. Что это такое и кого будут прививать, "Российской газете" пояснили в Роспотребнадзоре.

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В России участились вспышки кори. В Татарстане в феврале-марте корью заболело 13 человек, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге с начала года - 77, в Кузбассе - 33, в Томской области - 21, в Подмосковье - более 30, в Махачкале - более 60 (а в целом по Дагестану - более 100), также около 100 заболевших зарегистрировано в январе в Новосибирске, где вирус "прилетел" в студенческое общежитие. В предыдущие годы все ограничивалось чаще всего единичными случаями - и они были завозными, то есть инфекция "прилетала" вместе с трудовыми мигрантами из стран ближнего зарубежья. Напряженная ситуация по кори сейчас наблюдается, в частности, в Таджикистане и Казахстане.

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Эпидемиологи обеспокоены, да и ВОЗ предупреждает: из-за пандемии COVID-19 многие страны нарушили привычные графики вакцинации против кори, и инфекция стала активно распространяться по планете.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в России главный государственный санитарный врач России Анна Попова приняла решение о проведении так называемой "подчищающей" вакцинации. Прививки будут делать во всех регионах и детям, и взрослым, в первую очередь, трудовым мигрантам. Причем вне зависимости от того, регистрировались в регионе случаи кори или нет. В целом, отмечают в Роспотребнадзоре, в стране сохраняется высокий уровень иммунизации - ведь прививка против кори входит в Национальный календарь, и ее делают детям. Но в последние годы стало больше "антиваксеров" - и теперь ситуация стала хуже, повысился риск встречи с вирусом. При этом те, кто не привит, находятся в группе риска. Взрослые болеют корью тяжело и часто - с опасными осложнениями.

Как сообщили "РГ" в холдинге "Нацимбио", до конца года в регионы отправят 800 тысяч доз монокомпонентной противокоревой вакцины производства компании "Микроген". Кроме того, более 4 миллионов доз комбивакцин, защищающих сразу от нескольких инфекций, включая корь, регионы получат для плановой вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок.

В Роспотребнадзоре по просьбе "Российской газеты" ответили на вопросы, что представляет собой "подчищающая" вакцинация и кому будут делать прививки.

Кого и на каких условиях будут прививать?

"Подчищающая" иммунизация называется так потому, что вакцинировать будут тех, кто раньше не прививался и не болел корью. Так можно повысить процент иммунизированного населения и предотвратить широкое распространение инфекции. Прививки будут делать российским гражданам (взрослым и детям), а также трудовым мигрантам, которые не болели корью и не получили ранее прививки против кори (либо, когда речь идет о детях старше шести лет, привитых против кори однократно). В случае, если у человека нет сведений о прививке, ему также будет предложено пройти вакцинацию.

Будет ли вакцинация проводиться только среди людей, возможно, контактировавших с носителем инфекции, или она коснется всех регионов, даже если там не было случаев кори?

Подчищающая иммунизация будет проводиться во всех регионах, вне зависимости от наличия случаев заболевания корью. Кампания направлена на создание устойчивого коллективного иммунитета к кори для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по кори на всей территории страны.

Если человек не знает, прививался ли он в детстве, и хочет защититься, сможет он сделать прививку?

При отсутствии сведений о прививках, в том числе против кори, или ранее перенесенной инфекции можно провести серологическое исследование крови на наличие антител к вирусу кори. Это можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства (если такая услуга там предоставляется) или в любой аккредитованной коммерческой лаборатории за свой счет. Необходимые прививки также можно провести без предварительного лабораторного обследования по назначению лечащего врача.

Когда где-то фиксируется случай кори - в школе, институте, трудовом коллективе - всегда приглашают на прививку всех из окружения заболевшего. Работает ли прививка, если контакт с вирусом уже мог случиться - человек мог уже заразиться, но симптомов еще нет? И второй вопрос: прививка в таких случаях остается добровольной, человек сам решает, делать ли ее?

В соответствии санитарным законодательством, иммунизации против кори по эпидемическим показаниям подлежат лица без ограничения возраста, имевшие контакт с больным (при подозрении на заболевание), не болевшие ранее корью, не привитые, либо не имеющие сведений о таких прививках, либо привитые только один раз ( когда речь идет о детях старше 6 лет).

Если был контакт с заболевшим корью (или мог быть), для того, чтобы избежать заболевания, прививку нужно сделать в течение первых 72-х часов с момента выявления больного.