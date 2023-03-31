$76.45+0.1482.39-0.75

Иммунолог Громов рассказал, как отличить аллергию от ОРВИ

В межсезонье, когда погода начинает резко меняться, многие люди начинают чихать и кашлять. Как правило, причиной такого состояния является респираторная инфекция, но иногда за ее симптомами скрывается аллергия. Аллерголог-иммунолог, педиатр Иван Громов рассказал, как отличить хроническое заболевание от ОРВИ.

Иммунолог рассказал, как отличить аллергию от ОРВИ
© Вечерняя Москва

По его словам, во время простуды температура тела, как правило, значительно повышается — до 38–39 градусов. При аллергии подобная реакция организма наблюдается редко.

Помимо этого, при аллергическом рините выделения из носа имеют прозрачный цвет и водянистую структуру. Во время ОРВИ они становится желто-зелеными.

Также при простуде бывает боль в горле, а при аллергии может наблюдаться зуд задней стенки глотки.

Во время обострения хронических заболеваний часто возникают отечность глаз и век, слезоточивость, сильный зуд на коже и покраснения. Однако подобные симптомы не характерны для ОРВИ, передает издание «Профиль».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий