Иммунолог рассказал, как отличить аллергию от ОРВИ

В межсезонье, когда погода начинает резко меняться, многие люди начинают чихать и кашлять. Как правило, причиной такого состояния является респираторная инфекция, но иногда за ее симптомами скрывается аллергия. Аллерголог-иммунолог, педиатр Иван Громов рассказал, как отличить хроническое заболевание от ОРВИ.

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По его словам, во время простуды температура тела, как правило, значительно повышается — до 38–39 градусов. При аллергии подобная реакция организма наблюдается редко.

Помимо этого, при аллергическом рините выделения из носа имеют прозрачный цвет и водянистую структуру. Во время ОРВИ они становится желто-зелеными.

Также при простуде бывает боль в горле, а при аллергии может наблюдаться зуд задней стенки глотки.