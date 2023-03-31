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Терапевт Бурнацкая рассказала об опасности альтернативных видов лечения

Существуют ситуации, когда человек, обращаясь к альтернативным методам лечения, может упустить время для получения квалицированной помощи. Такое мнение высказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

Терапевт рассказала об опасности альтернативных видов лечения
© Вечерняя Москва

Она пояснила, что с помощью китайской медицины можно снять болевой синдром, воспаление, перевести заболевание в ремиссию, но изначальная причина недуга останется невылеченной. Прежде чем обращаться к нетрадиционной медицине, человек должен полностью проверить свой организм, чтобы не навредить себе.

Эксперт добавила, что лечение с помощью альтернативной медицины, например, китайской, может идти параллельно с традиционными методами. При этом нужно посоветоваться со своим лечащим врачом, передает РИАМО.

Авторы законопроекта о запрете рекламы лекарственных препаратов снова внесли его в Госдуму. Они отмечают, что реклама способствует увеличению случаев самолечения. При этом один и тот же симптом может говорить о различных болезнях, а подобрать правильное лечение может только врач, передает ФАН.

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