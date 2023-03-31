Врач рассказал о первых симптомах рака кишечника

Рак кишечника может длительное время себя никак не проявлять, поэтому может быть диагностировать не сразу. Первые симптомы смертельно опасного заболевания перечислил онколог Станислав Борзяница, сообщают «Известия».

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В том случае, если у пациента нет заболеваний брюшной полости, он не обращается к врачам и не проходит обследования и может не знать о развитии онкологического заболевания, пояснил специалист. По его словам, первыми симптомами болезни являются боли в животе, изменение характера стула и примеси крови в стуле.

При этом симптоматика начинает проявляться, когда болезнь прогрессирует и значительно сложнее поддается лечению. Кроме того, эти симптомы нельзя назвать специфическими – они характерны для ряда других заболеваний. Поэтому при их наличии нужно незамедлительно обратиться к врачу и пройти комплексное обследование.

Обычно рак кишечника развивается у людей старше 50 лет, однако в последние годы болезнь «помолодела» и встречается и у 30-летних пациентов. Мужчины подвержены раку кишечника больше, чем женщины, добавил Борзяница.

В зоне повышенного риска люди, чьи родственники сталкивались с болезнью. Таким людям эксперт рекомендует проходить медицинское обследование ежегодно.

Онколог уточнил, что дополнительными факторами риска развития рака кишечника являются язвенный колит, болезнь Крона, полипы кишечника, ожирение и сахарный диабет. Кроме того не стоит чрезмерно употреблять в пищу красное мясо и продукты из переработанного мяса, курить и злоупотреблять алкоголем.