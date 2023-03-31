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1 час назад

Врач рассказал о первых симптомах рака кишечника

Мир24

Рак кишечника может длительное время себя никак не проявлять, поэтому может быть диагностировать не сразу. Первые симптомы смертельно опасного заболевания перечислил онколог Станислав Борзяница, сообщают «Известия».

Врач рассказал о первых симптомах рака кишечника
Фото: Мир24Мир24

В том случае, если у пациента нет заболеваний брюшной полости, он не обращается к врачам и не проходит обследования и может не знать о развитии онкологического заболевания, пояснил специалист. По его словам, первыми симптомами болезни являются боли в животе, изменение характера стула и примеси крови в стуле.

При этом симптоматика начинает проявляться, когда болезнь прогрессирует и значительно сложнее поддается лечению. Кроме того, эти симптомы нельзя назвать специфическими – они характерны для ряда других заболеваний. Поэтому при их наличии нужно незамедлительно обратиться к врачу и пройти комплексное обследование.

Обычно рак кишечника развивается у людей старше 50 лет, однако в последние годы болезнь «помолодела» и встречается и у 30-летних пациентов. Мужчины подвержены раку кишечника больше, чем женщины, добавил Борзяница.

В зоне повышенного риска люди, чьи родственники сталкивались с болезнью. Таким людям эксперт рекомендует проходить медицинское обследование ежегодно.

Онколог уточнил, что дополнительными факторами риска развития рака кишечника являются язвенный колит, болезнь Крона, полипы кишечника, ожирение и сахарный диабет. Кроме того не стоит чрезмерно употреблять в пищу красное мясо и продукты из переработанного мяса, курить и злоупотреблять алкоголем.

«В качестве профилактики нужно следить за здоровьем и питанием, отказаться от вредных привычек и вести физически активный образ жизни. Кроме того, необходимо периодически проходить диспансеризацию, а людям старше 50–55 лет ежегодно посещать соответствующих специалистов», – резюмировал медик.

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