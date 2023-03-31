Врач объяснил, кода возникает авитаминоз

С приходом тепла не все жители Свердловской области чувствуют прилив сил и хорошее настроение. Многие испытывают явное недомогание — его в обиходе принято называть «весенним авитаминозом». Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

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«С медицинской точки зрения авитаминоз — это патологическое состояние, при котором в организме полностью отсутствует один или несколько жизненно важных веществ. В наши дни так бывает нечасто. Весеннее недомогание правильно называть гиповитаминоз — это нехватка одного или нескольких витаминов — чаще всего A, B, C, D и E. Такое состояние может возникнуть, если в ежедневном рационе отсутствуют свежие овощи и фрукты в достаточном количестве и человек мало времени проводит на свежем воздухе», — объясняет Екатерина Кашух.

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Наиболее распространенные симптомы гиповитаминоза — беспричинная усталость, раздражительность, сонливость, ухудшение состояния волос и ногтей. «Все эти признаки неспецифичны — они могут указывать не только на нехватку витаминов, но и на заболевания эндокринной системы и органов ЖКТ, обострение хронических болезней. Поэтому, почувствовав недомогание, нужно обратиться к врачу — он назначит анализы, которые позволят точно определить уровень витаминов и подобрать оптимальную дозировку лекарственных препаратов. А вот самостоятельно принимать витаминные комплексы, мягко говоря, не самая удачная идея. Это может привести к неприятным побочным эффектам», — рассказывает Екатерина Кашух.

На первый взгляд проблема гиповитаминоза может показаться несерьезной. Но последствия могут быть весьма неприятными. Если не восстановить нормальный уровень витаминов, то у детей нарушается физическое и умственное развитие. У взрослых мужчин и женщин страдает репродуктивная функция: не удается зачать, а затем выносить ребенка. У пожилых обостряются хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. «Предотвратить гиповитаминоз намного легче, чем потом бороться с последствиями. Для этого нужно сбалансировано и полноценно питаться, почаще бывать на свежем воздухе, особенно в солнечные дни, чтобы получить свою порцию витамина D», — отмела врач-эксперт.

Ранее URA.RU писало, что врач назвала причины и симптомы весеннего авитаминоза у свердловчан. Чаще всего жители Урала испытывают нехватку витаминов группы B и витамина D.