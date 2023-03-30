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1 час назад

Восемь причин, почему вы можете сильно потеть по ночам

Ferra.ru

Если вы уже долгое время постоянно потеете по ночам или потливость у вас очень сильная, то обратитесь обязательно к врачу. Возможно, это происходит из-за какой-то болезни.

Восемь причин, почему вы можете сильно потеть по ночам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ночная потливость может быть связана со следующими факторами.

Инфекции. Это может быть грипп, ковид, какая-то бактериальная инфекция. При помощи потоотделения организм пытается снизить температуру тела.

Некоторые лекарства. Например, антидепрессанты, препараты против диабета, пероральные кортикостероиды.

Беспокойство. Возможно, у вас просто хронический стресс и вы постоянно ощущаете тревогу.

Злоупотребление алкоголем. Это касается тех, у кого приём алкоголя имеет уже хронический характер.

Менопауза. В этот период случаются приливы. Они объясняются гормональными изменениями.

Гипогликемия. Другими словами, это сильное снижение уровня глюкозы в крови. Подобный приступ может произойти и ночью, и тогда он представляет особую опасность.

Лейкемии и лимфомы. Обычно, кроме потливости, человек сталкивается ещё с постоянной лихорадкой. непреднамеренным снижением веса, появлением синяков, болью в костях, бледностью кожи либо лёгким появлением на ней синяков и пр. Причём человек в этом случае может просыпаться несколько раз за ночь весь в поту и менять из-за этого одежду.

Гипертиреоз. В этом случае чрезмерная потливость возникает и днём, и ночью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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