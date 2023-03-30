Медики: низкий уровень "хорошего" холестерина повышает риск рака

Ученые из Объединенного медицинского колледжа Пекина выяснили, что низкие уровни «хорошего» холестерина могут повышать риск некоторых видов рака. Исследование опубликовано в журнале Trends in Endocrinology & Metabolism.

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Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) в организме человека осуществляют транспорт липопротеинов низкой плотности (ЛПНП или «плохого» холестерина) в печень для их утилизации, тем самым уменьшая накопление «плохого» холестерина в сосудах. За это ЛПВП также называют «хорошим» холестерином. Кроме того, некоторые виды ЛПВП обладает антиоксидантной активностью. Считается, что высокий уровень ЛПВП может уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В новом исследовании ученые оценили данные имеющихся работ, в которых рассматривали связь между ЛПВП и раком. Они показали, что взаимосвязь между низким уровнем ЛПВП и раком молочной железы весьма противоречива. Связь между низким уровнем ЛПВП и раком яичников и эндометрия, напротив, была убедительна.

Также возможно, что дефицит рецепторов к ЛПВП (SR-B1) может способствовать миграции раковых клеток при опухолях простаты, а их избыток — к прогрессированию светлоклеточного почечно-клеточного рака (ccRCC), но данные противоречивы и требуют подтверждения в новых исследованиях.