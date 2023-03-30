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29 минут назад

Медики выяснили, что низкий уровень "хорошего" холестерина повышает риск некоторых видов рака

Газета.Ru

Ученые из Объединенного медицинского колледжа Пекина выяснили, что низкие уровни «хорошего» холестерина могут повышать риск некоторых видов рака. Исследование опубликовано в журнале Trends in Endocrinology & Metabolism.

Медики: низкий уровень "хорошего" холестерина повышает риск рака
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) в организме человека осуществляют транспорт липопротеинов низкой плотности (ЛПНП или «плохого» холестерина) в печень для их утилизации, тем самым уменьшая накопление «плохого» холестерина в сосудах. За это ЛПВП также называют «хорошим» холестерином. Кроме того, некоторые виды ЛПВП обладает антиоксидантной активностью. Считается, что высокий уровень ЛПВП может уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В новом исследовании ученые оценили данные имеющихся работ, в которых рассматривали связь между ЛПВП и раком. Они показали, что взаимосвязь между низким уровнем ЛПВП и раком молочной железы весьма противоречива. Связь между низким уровнем ЛПВП и раком яичников и эндометрия, напротив, была убедительна.

Также возможно, что дефицит рецепторов к ЛПВП (SR-B1) может способствовать миграции раковых клеток при опухолях простаты, а их избыток — к прогрессированию светлоклеточного почечно-клеточного рака (ccRCC), но данные противоречивы и требуют подтверждения в новых исследованиях.

В целом в большинстве опубликованных работ сообщалось, что низкие уровни ЛПВП связаны с более высокой частотой возникновения опухолей и плохим прогнозом. Тем не менее, некоторые исследования показали противоположные и несущественные результаты.

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