Мозговые расстройства, которые наделяют суперспособностями

Человек - продукт долгого генетического отбора. Лишнее - утрачивалось, нужное - приобреталось. Зачем-то, очевидно, нужны и мозговые расстройства, которые почему-то в процессе эволюции утрачены не были.

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Дислексия

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Удивительно, но дислексия, , также известная как словесная слепота, была в свое время диагностирована у 30 % успешных людей, от Альберта Эйнштейна до Стивена Спилберга. Это заболевание, определенно мешающее в детском возрасте, обычно является, между тем, показателем творческих способностей. С дислексией боролся Ганс Христиан Андерсон, Петр I, Леонардо да Винчи, Уолт Дисней.

Борьба с дислексией, с невозможностью освоения больших объемов информации, с нарушениями в восприятии действительности заставляют людей, страдающих от неё, искать нестандартные решения для решения обычных проблем. По мнению светила нейропсихологии Дункана Милна, в процессе эволюции люди с дислексией, которые были в обществе «белыми воронами», двигали человеческий вид на пути прогресса. Они не искали простых путей просто потому, что видели окружающий мир иначе, чем все остальные.

Аутизм

Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Intelligence, большинство гениев несут в себе много аутистических черт, прежде всего, их внимание к деталям. Кроме того, в семьях, где рождаются вундеркинды – в первой и второй степени родства часто встречаются аутисты. На основе проведенного эксперимента с восьмью вундеркиндами, в трех случаях аутизмом страдали около десятка ближайших родственников. Среди аутистов много гениальных людей, которых также называют савантами.

О чем-то это да говорит. Ген аутизма не напрасно сохранился в долгом эволюционном процессе. Доисторическое общество не могло бы развиваться, если бы все только и делали, что охотились. Не развивалось бы без одиночек, исследующих в одиночку местность, занимающихся собирательством и способных самостоятельно принимать вдумчивые решения.

Обсессивно-компульсивное расстройство

Обсессивно-компульсивное расстройство сегодня стало генератором образов поп-культуры. Типажи героев комедийных сериалов во многом построены на его симптомах. Параноидальное стремление постоянно мыть руки, стучать в дверь равное количество раз, одержимость уборкой и чистотой, фанатичное стремление все считать и пересчитывать, болезненная одержимость своей внешностью – все эти симптомы характеризуют ОКР.

Казалось бы, смешного здесь мало, люди действительно страдают и становятся рабами своего недуга, но показанные на экране, доведенные до максимума, эти симптомы создают комический эффект.

Люди с ОКР тратят деньги на психологов и психиатров, посещают терапевтические семинары, сидят на медицинских форумах. Причем делают они это с присущим им фанатизмом. В общем и целом – замкнутый круг. Но так ли вреден обсессивно-компульсивный синдром? Антропологи смотрят на ОКР скорее оптимистично.

По мнению профессора Энди Тейпа из калифорнийского университета, именно ОКР мы обязаны тому, что мир до сих пор не погряз в мусоре и в принципе сохранился. Элементарные правила гигиены, которые сегодня являются общепринятыми, на заре цивилизации формировались как раз людьми с обсессивно-компульсивным расстройством.

Да, в племени на них могли смотреть с подозрением, но гиперконтроль за реальностью, очевидно, не раз уберегал наших предков от опасности. ОКР в разной степени тяжести присутствует почти у 30 % людей. Вспомните, случалось ли вам возвращаться домой, чтобы проверить утюг, плиту или то, закрыли ли вы дверь?Если да, то поздравляем - вы сохраняете наш биологический вид от вымирания. Кстати, не наступайте на стыки плит брусчатки и крышки колодцев. Вдруг чего?

Синдром дефицита внимания и гиперактивности

Синдром дефицита внимания и гиперактивности является генетическим заболеванием. Это означает, что он сохранился в результате длительной эволюции. Если предки больного в 25-м поколении имели этот ген и он сохранился, значит для чего-то он нужен. Для чего же?

Когда начинается разговор об этом синдроме, то на память сразу приходят неусидчивые школьники, которые не могут досидеть до конца урока. В них кипит жажда деятельности, они хотят все попробовать и везде успеть.Теперь обратимся к временам, когда люди жили в пещерах. Им приходилось выживать. Охотиться, поддерживать огонь, охранять свое жилище, искать пищу, пробуя все, что растет, бегает, летает и плавает.

Понятно, что четкого разделения труда в те доисторические времена ещё не было. Продуктов из магазина не заказывали, а чтобы починить протекшую крышу - не звали специального мастера. Все делали все, а люди с синдромом гиперактивности делали больше других. Сколько их, неусидчивых и нетерпеливых полегло от ядовитых растений и потонуло в бурных водах горных рек? Об этом наука умалчивает, но очевидно, что именно они двигали эволюцию путем проб и ошибок.