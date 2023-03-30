Эксперты назвали необычный симптом развития онкологии

Потливость может быть явным признаком серьезного заболевания. Об этом рассказали эксперты изданию «ИноСМИ».
Ночная потливость не должна вызывать беспокойства, если она связана с высокой температурой в помещении, но обильное или длительное потоотделение требует медицинской помощи. Такое состояние может возникать и при инфекционных заболеваниях, когда механизм при помощи потоотделения снижает температуру тела.
Кроме того, ночная потливость может быть связана с приемом лекарств. Также подобное состояние наблюдается при гипогликемии и злоупотреблении алкоголем.
Если ночная потливость сочетается с болями в костях, увеличением лимфатических узлов, ослаблением иммунитета и потерей веса, то это может указывать на лимфому или лейкемию. В таких случаях нужно сдавать анализ крови и немедленно обращаться к врачу, передает «ИноСМИ».
Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что употребление печени трески снижает риск развития онкологии. По его словам, в этом продукте содержится много витамина D, который отвечает за прочность костей. Последние исследования доказывают, что печень трески может также влиять на раковые клетки.