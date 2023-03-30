Эксперты назвали необычный симптом развития онкологии

Потливость может быть явным признаком серьезного заболевания. Об этом рассказали эксперты изданию «ИноСМИ».

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Ночная потливость не должна вызывать беспокойства, если она связана с высокой температурой в помещении, но обильное или длительное потоотделение требует медицинской помощи. Такое состояние может возникать и при инфекционных заболеваниях, когда механизм при помощи потоотделения снижает температуру тела.

Кроме того, ночная потливость может быть связана с приемом лекарств. Также подобное состояние наблюдается при гипогликемии и злоупотреблении алкоголем.

Если ночная потливость сочетается с болями в костях, увеличением лимфатических узлов, ослаблением иммунитета и потерей веса, то это может указывать на лимфому или лейкемию. В таких случаях нужно сдавать анализ крови и немедленно обращаться к врачу, передает «ИноСМИ».