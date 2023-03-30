Врач объяснил, что означает постоянное вздутие живота

"Газов очень много, они двигаются неправильно, надувают живот, или там много микробов, которые вызывают большее вздутие. Кишечник воспаляется, его клетки погибают, там возникают кровоподтеки, язвы, дивертикулы, фолликулы. Из-за этого тоже может быть вздутие", – объяснил он.