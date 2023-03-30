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24 минуты назад

Врач объяснил, что означает постоянное вздутие живота

Москва24

Вздутие живота появляется из-за нарушения микрофлоры кишечника и переедания. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Сергея Вялова.

Врач объяснил, что означает постоянное вздутие живота
Фото: М24М24

Врач отметил, что вздутие может указывать на проблемы с кишенчиком.

"Газов очень много, они двигаются неправильно, надувают живот, или там много микробов, которые вызывают большее вздутие. Кишечник воспаляется, его клетки погибают, там возникают кровоподтеки, язвы, дивертикулы, фолликулы. Из-за этого тоже может быть вздутие", – объяснил он.

По словам специалиста, излишнее количество бобовых в рационе питания может привести к вздутию. Также данный процесс происходит из-за неправильной работы желчного пузыря и ошибочного выделения ферментов поджелудочной железы, добавил эксперт.

"Нарушается пищеварение и, как результат, в кишечник приходит содержимое, из-за которого возникнет вздутие. Желудок неправильно работает и не переваривает еду", – заключил собеседник издания.

Ранее Сергей Вялов рассказал, с какими жалобами чаще всего обращаются пациенты. Как отметил эксперт, самой частой жалобой являются болевые ощущения в животе. Также человека может беспокоить изжога.

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