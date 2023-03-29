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1 час назад

Переизбыток какого элемента опасен для жизни

Ferra.ru

Вообще избыток, как и недостаток каких-либо полезных веществ, наносит вред здоровью человека. Если же в организме будет чересчур много магния, то это может привести к коме и к состоянию, опасному для жизни.

Переизбыток какого элемента опасен для жизни
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Магний - это минерал, который нужен организму для его нормального развития и функционирования. Вместе с калием магний принимает участие в основных клеточных процессах.

Магний отвечает за работу более 600 ферментов. Помимо этого, по словам учёных, от уровня магния в крови зависит то, насколько эффективно иммунная система может бороться с раковыми клетками и патогенами.

Если уровень магния в организме будет слишком высоким (более 1,2 ммоль/л), то это приведёт к неприятным последствиям для здоровья. В частности, к рвоте, тошноте, общей слабости, головной боли, головокружению, слабости в мышцах, двоение в глазах, пониженному давлению, боли в животе, покалыванию и покраснению лица, запорам, задержке мочи, спутанности сознания. Кроме того, избыток магния может способствовать полному параличу мышц вместе с нарушением дыхания, остановке сердца, непроходимости кишечника. Из-за всего этого человек может впасть в кому или умереть.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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