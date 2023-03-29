В Роспотребнадзоре дали советы для сбора дачной аптечки

«Если говорить о минимальной аптечке для человека без хронических заболеваний, то нужно иметь нестероидные противовоспалительные препараты. Они помогут снизить температуру, уменьшат боль в спине или суставах после трудовых подвигов», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».