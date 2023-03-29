В чем причина развития рака печени

В региональном Минздраве рассказали, что может привести к развитию рака печени, а также назвали несколько факторов риска.
По словам медиков, из-за употребления алкоголя могут возникнуть специфические поражения внутренних органов, а также развиться соматические и психические заболевания.
Кроме того, зачастую спиртное приводит к циррозу печени, алкогольному панкреатиту или алкогольному синдрому плода.
По словам заведующего онкологическим отделением (абдоминальная онкология № 2) Самарского областного клинического онкологического диспансера Алексея Козлова, из-за алкоголя также начинают развиваться новообразования, в том числе гепатоцеллюлярный рак печени.
Врач перечислил несколько факторов риска алкогольного поражения печени.
К ним относятся:
Алексей Козлов рассказал: - Гепатоцеллюлярный рак (рак печени) занимает 6-е место в мире среди злокачественных новообразований. Злоупотребление алкоголем приводит к активации специфических ферментов, под действием которых этанол расщепляется до ацетальдегида. Специалист отметил, что ацетальдегид - это высокореактивный и токсичный метаболит алкоголя. Он копится в ткани печени и крови. Впоследствии из-за этого начинает краснеть лицо, появляется тахикардия и сосудистый коллапс. Также ацетальдегид считается мощным канцерогеном.
Кроме того, считает медик, при метаболизме алкоголя усиливаются процессы окисления, а из-за этого повреждается структура белков и ДНК-клеток. Последнее может привести к развитию рака печени.
Врач-онколог пояснил: - Развитие рака печени при употреблении алкоголя обусловлено как прямым эффектом его метаболитов, так и опосредованно - через развитие цирроза печени. Основные звенья развития рака связаны с местным прямым воздействием алкоголя и его метаболитов, главным образом ацетальдегида, а также с нарушениями иммунных реакций и защитных процессов организма.
Медики советуют отказаться от алкоголя и вредных привычек, чтобы быть здоровым. А недавно самарский врач рассказал, чем опасен хронический вирусный гепатит С, а также каким образом им можно заразиться.