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50 минут назад

Какие болезни развиваются из-за весенней погоды

Вести Подмосковья

В интервью радио Sputnik врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие болезни развиваются весной при изменениях в природе.

Какие болезни развиваются из-за весенней погоды
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

По словам специалиста, в первую очередь, просыпаются вирусы. Именно в весенний период повышается риск заболевания респираторными инфекциями, такими как грипп, коронавирус и ОРВИ.

Как правило, с наступлением весны, когда начинает пригревать солнце, хочется по скорее сменить теплую зимнюю куртку на более легкую. Однако погода еще обманчива. Отопительный сезон еще не закончился, поэтому наша слизистая – барьер на пути вирусов, иссушена, поэтому вирусы могут легко попасть в наш организм.

Помимо этого, весной могут обостряться также и неинфекционные заболевания – психоэмоциональные и аллергические. Татьяна Романенко пояснила, что аллергия может возникнуть из-за реагентов, которые появляются при таяния снега. Поэтому для людей, у которых есть предрасположенность к аллергическим заболеваниям, таяние снега представляет угрозу. Заболевание мочеполовой системы – частое явление в весенний период. У женщин – цистит, у мужчин – простатит.

Врач-терапевт Татьяна Романенко порекомендовала при любых жалобах обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

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