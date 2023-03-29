Как победить аллергию

Поллиноз — это аллергическая реакция организма на пыльцу растений.

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Чаще всего весенняя аллергия проявляется слизистыми выделениями из носа, кашлем, чиханием и слезотечением, а иногда может привести к развитию бронхиальной астмы.

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«Лента.ру» узнала у экспертов, как облегчить симптомы поллиноза и можно ли его вылечить.

Что такое аллергия?

Термин «аллергия» в 1906 году ввел австрийский педиатр Клеменс Пирке для обозначения состояний гиперчувствительности у детей. Само слово образовано от греческого allos — «другой», «чужой». Говоря простым языком, аллергия — это патологическая реакция иммунной системы на внешние раздражители.

Она возникает после контакта с аллергенами: это может быть пыльца растений, шерсть кошек и собак, пыль, продукты. Организм воспринимает их как вещества, приносящие вред, и иммунная система начинает вырабатывать антитела. Поэтому мы чувствуем себя как при вирусном заболевании, хотя истинных возбудителей инфекций в нашем организме нет, — Татьяна Борисова, аллерголог-иммунолог ФНКЦ ФМБА России.

В России от разных видов аллергии страдает 76 процентов населения, при этом 45 процентов переносят ее в тяжелой форме. В большинстве случаев это объясняется наследственным фактором, плохой экологией, стрессом и чрезмерным употреблением лекарств. При любом виде аллергии очень важно сразу обратиться к врачу.

Симптомы аллергии

Симптомы аллергии бывают разными. Дело в том, что сами реакции организма могут развиваться по двум типам: немедленному и замедленному, объясняет аллерголог-иммунолог сети клиник «Семейная» Алина Шубина.

Немедленные реакции. Симптомы развиваются очень быстро: от момента контакта с аллергенами до появления симптомов проходит от нескольких минут до нескольких часов. Это может быть:

чихание;

кашель;

заложенность носа;

слизистые выделения из носа;

зуд в носу и ротоглотке;

слезотечение;

головные боли;

крапивница или отеки.

Замедленные реакции. До возникновения реакции организма может пройти от нескольких дней до нескольких недель. Вот симптомы, которыми она проявляется:

дерматит;

экзема (покраснение кожи, зуд, высыпания в месте контакта с аллергенами);

фиксированная эритема (появление синюшных пятен на коже).

Симптомы зависят и от вида аллергии. Например, пищевая аллергия, реакция на бытовую химию, косметику обычно проявляются в виде дерматита — зудящих покраснений, высыпаний, отеков на коже. А главными симптомами поллиноза, как и аллергии на шерсть животных, в большинстве случаев оказываются аллергический ринит, кашель и слезотечение.

Какие аллергены вызывают реакцию весной?

Чаще всего причиной весеннего поллиноза становится реакция на пыльцу растений и деревьев — березы и ольхи, ивы и тополя, бука и клена, дуба и каштана, лещины, вяза и ясеня.

Иногда раздражителями иммунной системы бывают и плесневые аллергены — споры грибков, которые скопились под снегом, а после того как он растаял, поднялись в воздух от сильного ветра.

В марте начинает цвести ольха, которая обычно и становится «виновницей» первых симптомов аллергии: в это время года многие ошибочно принимают ее за респираторную инфекцию. А поздней весной и в начале лета основными аллергенами уже становятся злаковые растения: тимофеевка, овсяница, пшеница, рожь, пырей и лисохвост, — Татьяна Борисова, аллерголог-иммунолог ФНКЦ ФМБА России.

Как правильно диагностировать аллергию?

Для того чтобы поставить диагноз «аллергия», очень важно сразу обратиться к врачу, а не заниматься самодиагностикой. Аллерголог-иммунолог соберет анамнез и, если потребуется, назначит кожные пробы, общий анализ крови и анализ крови на антитела — специфические иммуноглобулины E (IgE) к аллергенам.

Все должно быть именно в таком порядке, не следует самостоятельно сдавать анализы и приходить с ними к врачу. Только врач может решить, какие именно нужны вам анализы и нужны ли вообще, — Алина Шубина, аллерголог-иммунолог сети клиник «Семейная».

Содержание IgE в сыворотке крови здоровых людей

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Общий анализ крови и анализ крови на специфические IgE оценивают возможность развития аллергических заболеваний. Если эти показатели уже определялись и были в норме, а сейчас повышены, то вероятность реакции возрастает в разы.

Для определения конкретного «виновника» аллергии определяют специфические IgE к пыльце конкретных растений. Кожные пробы тоже считаются эффективным методом диагностики. Во время теста на кожу предплечья наносят капли экстрактов аллергенов, отрицательный и положительный тест-контроли (физиологический раствор и гистамин), а затем через эту каплю проводят точечный прокол верхнего слоя кожи. Реакцию оценивают через 20 минут: если на месте капли появилось покраснение или волдырь, то диагноз подтверждается, — Татьяна Борисова, аллерголог-иммунолог ФНКЦ ФМБА России.

Как лечить аллергию?

Для лечения аллергии нужно, во-первых, убрать сам аллерген или сократить контакт с ним. Также человеку могут назначить препараты, которые облегчат симптомы аллергии или проявления поллиноза.

Помимо медикаментозного лечения, существует патогенетическое: оно позволяет устранить механизм развития аллергии. При методе АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) в организм вводятся аллергены в разведенной концентрации, постепенно эта концентрация увеличивается, и возникает толерантность к аллергену.

Для стойкого эффекта человеку требуется 3-5 курсов АСИТ, которые займут от трех до пяти лет. В России можно провести АСИТ аллергенами пыльцы и клещей домашней пыли.

Как защититься от аллергии весной?

В случае, если у человека уже есть аллергия на пыльцу деревьев или плесневые грибки, то полностью избежать проявлений поллиноза вряд ли удастся, говорят врачи. Однако для таких людей тоже есть способы борьбы с аллергией:

меньше находиться на улице весной;

не открывать окна в доме и в машине;

снимать уличную одежду;

принимать душ после прогулок;

использовать очиститель воздуха и назальные фильтры.