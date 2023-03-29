Офтальмолог рассказала, зачем менять раствор для линз в контейнере

Офтальмолог Темненко рассказала, зачем менять раствор для линз в контейнере. Об этом и многом другом люди регулярно спрашивают окулистов и других врачей, которые специализируются на лечении глаз. В конце концов, наше зрение — вещь достаточно хрупкая и очень легко ухудшается, поэтому важно знать, как правильно за ним ухаживать. Некоторые вопросы задают особенно часто. О наиболее популярных из них — ниже.

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Почему нужно менять раствор для линз в контейнере

Как рассказала офтальмолог сети клиник DocMed Наталья Темненко, у раствора для линз банально заканчивается срок годности. Обычно это порядка 3 дней, после этого нужно обновить раствор, вылив застоявшуюся жидкость. В ином случае в глаза может попасть инфекция, особенно если раствор стоит достаточно долго.

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Дело в том, что со временем линзы деформируются, и глаза начинают реагировать на них совсем по-другому. Они пересыхают, а зрение затуманивается. Да и общий дискомфорт возникает. И опять-таки: можно занести инфекцию.

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Вопреки распространённому заблуждению, чайные пакетики не убивают бактерии и не снимают воспаление. Более того, они могут высушить поверхность слизистой и вызвать аллергию. Пользуйтесь лучше физраствором и увлажняющими каплями. И к слову о каплях.

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