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1 час назад

Офтальмолог Темненко рассказала, зачем менять раствор для линз в контейнере

Секрет Фирмы

Офтальмолог Темненко рассказала, зачем менять раствор для линз в контейнере. Об этом и многом другом люди регулярно спрашивают окулистов и других врачей, которые специализируются на лечении глаз. В конце концов, наше зрение — вещь достаточно хрупкая и очень легко ухудшается, поэтому важно знать, как правильно за ним ухаживать. Некоторые вопросы задают особенно часто. О наиболее популярных из них — ниже.

Офтальмолог рассказала, зачем менять раствор для линз в контейнере
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Почему нужно менять раствор для линз в контейнере

Как рассказала офтальмолог сети клиник DocMed Наталья Темненко, у раствора для линз банально заканчивается срок годности. Обычно это порядка 3 дней, после этого нужно обновить раствор, вылив застоявшуюся жидкость. В ином случае в глаза может попасть инфекция, особенно если раствор стоит достаточно долго.

Почему нельзя носить двухнедельные линзы дольше

Дело в том, что со временем линзы деформируются, и глаза начинают реагировать на них совсем по-другому. Они пересыхают, а зрение затуманивается. Да и общий дискомфорт возникает. И опять-таки: можно занести инфекцию.

Примочки из чая: полезны для глаз или нет

Вопреки распространённому заблуждению, чайные пакетики не убивают бактерии и не снимают воспаление. Более того, они могут высушить поверхность слизистой и вызвать аллергию. Пользуйтесь лучше физраствором и увлажняющими каплями. И к слову о каплях.

Безопасно ли использовать увлажняющие капли для глаз

Коротко: да, причём как по назначению врача, так и без него. Если чувствуете, что глаза высыхают, то можно смело их закапать. «Подсесть» на эти капли или столкнуться с передозировкой можете не опасаться.

Болезни и лекарства,
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