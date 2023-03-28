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Врач рассказал, как узнать об инсульте за 10 лет до болезни

Инсульты входят в число наиболее распространенных причин смерти жителей России, их количество растет и зачастую связано с перенесенной коронавирусной инфекцией, которая приводит к повышению свертываемости крови. Как снизить риск инсульта и даже узнать о нем заранее Общественной службе новостей рассказал врач Александр Мясников.

Врач рассказал, как узнать об инсульте за 10 лет до болезни
© Мир24

«Главная проблема инсультов в том, что от них невозможно защититься. Либо надо начинать за десять лет до того, как он произошел. Потому что инсульт никогда не возникает на ровном месте. В 90% случаев он поражает людей с факторами риска. К ним относятся повышенный холестерин, повышенный сахар, курение, повышенное артериальное давление, избыточная масса тела и наследственность», – отметил специалист.

Мясников отметил, что факторы риска одинаковы как для инсульта, так и для инфаркта. Для их предотвращения следует снижать вес, калорийность пищи, отказаться от курения, контролировать уровень артериального давления и снижать холестерин и сахар.

Также инсульты и инфаркты могут поразить молодых людей с наследственной склонностью к повышенной свертываемости крови. На этот показатель влияет и перенесенный COVID-19, подчеркнул врач. Именно поэтому после болезни необходимо контролировать анализы крови и пройти диспансеризацию.

Мясников отметил, что избежать инсульта можно только путем тщательного контроля своего здоровья. Так в интернете можно найти специальную шкалу расчета риска сердечно-сосудистых заболеваний. Введя туда данные можно, например узнать, что в следующие десять лет у вас есть 10-процентный риск смерти от инсульта или инфаркта.

«А это значит, что пора пересмотреть свой образ жизни», – заключил специалист.

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