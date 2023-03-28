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1 час назад

Как по цвету глаз понять, какие болезни вас ждут в будущем

Ferra.ru

В одном из последних научных исследований специалисты узнали, как связаны состояние сетчатки глаз и гены, определяющие цвет глаз. Оказывается, в зависимости от цвета глаз у человека может быть повышен риск развития тех или иных болезней.

Как по цвету глаз понять, какие болезни вас ждут в будущем
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно последним научным данным, некоторые метаболиты, принимающие участие в формировании цвета глаз, повреждают сетчатку. В целом гены цвета глаз человека могут играть важную роль в поддержании здоровья сетчатки.

Существует четыре гена, которые одновременно отвечают за цвет глаз и за здоровье сетчатки.

В более ранних исследованиях специалисты отметили, что люди с карими глазами имеют более низкий риск развития возрастной дегенерации жёлтого пятна. Эта болезнь приводит к слепоте у пожилых.

В рамках другого исследования, проведённого в 2011 году, выяснилось, что люди с голубыми глазами и светлой кожей больше подвержены вероятности развития диабета 1 типа. Также учёные узнали, что кареглазые люди имеют меньший риск снижения слуха из-за воздействия шума.

Кроме того, с цветом глаз связаны такие проблемы, как катаракта, алкогольная зависимость, эндометриоз.

В то же время предсказать изменения остроты зрения или последствия для здоровья, основываясь только на цвете глаз, нельзя.

Болезни и лекарства,
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