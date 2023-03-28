Время суток связали с эффективностью лечения от рака

Ученые из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе связали время суток с эффективностью лечения от рака. Так, они пришли к выводу, что циркадные ритмы каждого пациента могут влиять не только на режим сна, но и на риск развития онкологического заболевания, его диагностику и вероятность выздоровления. Результаты метаисследования опубликованы в журнале Trends in Cell Biology.

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Известно, что циркадный ритм управляет большинством клеточных функций (экспрессия генов, иммунная функция и восстановление клеток), которые связаны с прогрессированием рака. Хронически нарушенные циркадные ритмы — например, из-за неправильного режима сна, смены часовых поясов или посменной работы — могут вызывать предрасположенность к проблемам со здоровьем, включая рак. Одно из исследований, изученных в обзоре, показывает, что циркадные ритмы участвуют не только в возникновении злокачественной опухоли, но также влияют на его прогрессирование и риск появления метастаз.

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Скорость, с которой раковые клетки отделяются от первичного новообразования и попадают в кровоток, ритмично колеблется в течение дня, но сроки этого ритма различаются между типами рака. Опухоль молочной железы с большей вероятностью даст метастазы ночью, тогда как рак предстательной железы и множественная миелома достигают своих пиковых значений в другое время суток.

Авторы считают, что эту информацию можно использовать для проведения химио- и иммунотерапии, что позволит воздействовать на опухолевые клетки в оптимальное время. Хронотерапия также позволяет уменьшить тяжесть побочных эффектов для пациентов, что может повлиять на эффективность лечения.