Врачи рассказали, чем опасен укус клеща

Сезон активности клещей открыт. Как сообщили в Роспотребнадзоре, первые случаи обращения к медикам из-за присасывания опасных членистоногих зарегистрированы уже в нескольких регионах России. Чем опасен укус клеща и как защитить себя, в интервью MIR24.TV рассказали врачи.

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«В России встречается около 60 видов иксодовых клещей, – говорит терапевт «Теледоктор24» Дмитрий Окунев. – Два из них – таежный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Iricinus – представляют наибольшую эпидемиологическую опасность, как переносчики вируса клещевого энцефалита и боррелий – возбудителей лайм- боррелиоза».

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Главная проблема в том, что энцефалит – это тяжелое вирусное заболевание с высоким риском летальности. «Клещевой энцефалит поражает центральную нервную систему, – говорит старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева. – Симптомы могут проявляться через несколько дней после укуса и включают головную боль, лихорадку, тошноту и рвоту. В более тяжелых случаях может возникнуть воспаление мозга».

По словам врача, помимо энцефалита существует более 20 видов заболеваний, которые переносят клещи. Одно из наиболее опасных – боррелиоз (болезнь Лайма). Это инфекционное заболевание передается именно через укусы. На месте укуса появляется пятно, которое со временем разрастается до 20 см в диаметре. Симптомы заболевания могут проявляться через несколько дней или недель после укуса клеща. Обычно они включают высыпания на коже, головную боль, боль в мышцах и суставах, усталость и лихорадку. В некоторых случаях лайм-боррелиоз провоцирует серьезные осложнения, такие как менингит, паралич и нарушение сердечного ритма. Несвоевременная терапия может привести к инвалидности и даже к смерти.

Еще одно опасное заболевание – анаплазмоз. Среди симптомов – лихорадка, головная и мышечная боль, слабость, сухой кашель и першение в горле. Бывают даже галлюцинации и нарушения сознания, кровотечение из десен и носа, чувство нехватки кислорода. В более тяжелых случаях анаплазмоз может привести к ослаблению иммунной системы и повышенной чувствительности к другим инфекциям.

К симптомам риккетсиоза, который также переносится клещами, относят высыпания на коже, увеличение лимфатических узлов рядом с укусом, высокую температуру. В некоторых случаях болезнь может привести к пневмонии и почечной недостаточности.

Клещи также могут передавать лихорадку Крым-Конго, бабезиоз и туляремию. Каждая из этих болезней имеет свои уникальные симптомы и осложнения.

«Если вас укусил клещ, незамедлительно обратитесь к врачу для дальнейшего обследования и лечения, – говорит Олеся Савельева. – По возможности сдайте укусившего вас клеща на исследование в микробиологическую лабораторию, чтобы определить, не является ли он переносчиком одного из заболеваний. Своевременное медицинское вмешательство поможет предотвратить серьезные осложнения и сохранить здоровье».

Медики предупреждают, что извлечь клеща нужно как можно скорее. От того, сколько времени он пробыл в контакте с телом человека, может зависеть степень поражения организма. Для профилактики клещевого энцефалита после укуса клеща используются некоторые препараты, которые назначает врач.

Что делать, если укус был, но клеща для анализа не сохранили?

«Нужно провести анализ крови: через 10 дней (но не раньше) можно исследовать кровь на клещевой энцефалит и боррелиоз методом ПЦР, – говорит Дмитрий Окунев. – Через две недели после укуса клеща – сдать анализ на антитела IgM к вирусу клещевого энцефалита. Анализ на антитела IgM к боррелиям (клещевой боррелиоз) – через месяц. Если в течение месяца после укуса клеща у человека появились жалобы на здоровье, повышение температуры или увеличивается красное пятно на месте присасывания, необходимо обратиться к врачу-инфекционисту».

Как быть, если всего клеща удалить не удалось и часть осталась? По словам врача, нужно обратиться в травмпункт или к хирургу. Если такой возможности нет, то место укуса нужно протереть тампоном, смоченным спиртом, а затем удалить головку клеща стерильной иглой, как удаляется обычная заноза. После этого ранку обрабатывать настойкой йода или спиртом, а также другим доступным антисептиком. Наложения повязки, как правило, не требуется.

Дмитрий Окунев рассказал, как избежать укуса. Первое – нужно проявлять особую внимательность, отправляясь на территорию, опасную в отношении клещевого энцефалита и боррелиоза. Много клещей на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Ленинградской и Московской областях.

Наиболее внимательными нужно быть весной и осенью. По словам Дмитрия Окунева, максимальный рост численности клещей приходится на май – июнь, но случаев присасывания много и в апреле. Для лесного клеща есть второй период активности: август – сентябрь. В это время года клещи обычно и нападают на человека. Особенно много их бывает по краям лесных троп, там, где есть невысокая растительность (трава, кустарник). Наиболее активны клещи в сухую теплую погоду, они не любят жару и осадки.

«Важно помнить, что клещи присасываются не сразу, и соблюдение профилактических мер поможет быстрее обнаружить клещей и исключить вероятность инфекционных заболеваний, – говорит врач. – Клещ цепляется к одежде, переползает, и находит удобное место, чтобы присосаться. Чаще всего это спина, подмышки, пах. Отправляясь на территорию, где встречаются клещи, необходимо использовать защитную одежду. Брюки заправить в сапоги, гольфы или носки. Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, манжеты прилегать к руке. На голову лучше надеть капюшон».

По словам Дмитрия Окунева, отправляясь в многочасовой поход, рекомендуется обрабатывать верхнюю одежду, применять акарицидные и акарицидно-репеллентные средства в форме спреев или аэрозольных баллонов. Также можно наносить аэрозоли, содержащие репелленты, которые отпугивают значительную часть клещей. На стоянках желательно проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей.

Если необходимо посетить территорию, опасную в отношении клещевого энцефалита (Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северно-Западный регионы России и др.), лучше заблаговременно сделать профилактические прививки. Завершить курс вакцинации против клещевого энцефалита целесообразно за месяц до выезда в очаг.