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1 час назад

Стало известно, какие витамины нельзя сочетать друг с другом

РИА "ФедералПресс"

Многие жители России в весенний период принимают витамины, чтобы восполнить их недостаток в организме. Однако важно помнить, что не все пищевые добавки сочетаются между собой. В СМИ рассказали о том, какие витамины исключают друг друга.

Стало известно, какие витамины нельзя сочетать друг с другом
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, витамин А не сочетается с витамином С из-за того, что вместе они нарушают обмен аскорбиновой кислоты.

Витамины А и D взаимно нейтрализуют друг друга, а если принимать одновременно витамины D и Е, то последний окисляется.

Также В1 нельзя сочетать с В12, В6 не совместим с В1, а В12 – с Е и В9, рассказала Общественная служба новостей.

Врачи настоятельно советуют читать инструкцию, чтобы знать, в какой дозировке принимать витамины, не сочетать их с вредной пищей, а также запивать витамины стаканом чистой воды и не ложиться сразу после приема.

Болезни и лекарства,
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