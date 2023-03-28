Стало известно, какие витамины нельзя сочетать друг с другом

Многие жители России в весенний период принимают витамины, чтобы восполнить их недостаток в организме. Однако важно помнить, что не все пищевые добавки сочетаются между собой. В СМИ рассказали о том, какие витамины исключают друг друга.

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Так, витамин А не сочетается с витамином С из-за того, что вместе они нарушают обмен аскорбиновой кислоты.

Витамины А и D взаимно нейтрализуют друг друга, а если принимать одновременно витамины D и Е, то последний окисляется.

Также В1 нельзя сочетать с В12, В6 не совместим с В1, а В12 – с Е и В9, рассказала Общественная служба новостей.