Стало известно, какие витамины нельзя сочетать друг с другом

Многие жители России в весенний период принимают витамины, чтобы восполнить их недостаток в организме. Однако важно помнить, что не все пищевые добавки сочетаются между собой. В СМИ рассказали о том, какие витамины исключают друг друга.
Так, витамин А не сочетается с витамином С из-за того, что вместе они нарушают обмен аскорбиновой кислоты.
Витамины А и D взаимно нейтрализуют друг друга, а если принимать одновременно витамины D и Е, то последний окисляется.
Также В1 нельзя сочетать с В12, В6 не совместим с В1, а В12 – с Е и В9, рассказала Общественная служба новостей.
Врачи настоятельно советуют читать инструкцию, чтобы знать, в какой дозировке принимать витамины, не сочетать их с вредной пищей, а также запивать витамины стаканом чистой воды и не ложиться сразу после приема.