Психиатр назвал симптомы расстройств, которые могут быть неочевидны

Нарушение сна один из главных признаков подобных заболеваний.

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Заслуженный врач России Николай Говорин в разговоре с «Радио 1» рассказал, что обращаться к специалисту следует также в тех случаях, когда человек начинает ощущать тревогу и постоянные перемены настроения.

Зачастую тревожные расстройства являются самыми частыми видами нарушений работы психики. Подобные заболевания приводят к тому, что человек теряет возможность выполнять привычную работу, лишается способности радоваться жизни.

Одними из главных симптомов по словам психиатра являются нарушение сна, сниженное настроение, тревога, навязчивость. Постоянное ощущение счастья также может указывать на наличие психического расстройства.