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2 часа назад

Женщина списала вздутие живота на диету и оказалась смертельно больна

Lenta.ruиещё 1

45-летняя британка, специалистка в области ИТ-консалтинга Таня Лейрд в апреле 2018 года заметила необычное вздутие живота, которое списала на свой рацион, а позже обнаружила, что смертельно больна. На ее историю обратило внимание издание The Sun.

Женщина списала вздутие живота на диету и оказалась смертельно больна
Фото: Лента.руЛента.ру

Из-за большого живота Лейрд стала напоминать беременную. Поскольку она не вела половую жизнь, то считала вздутие последствием своей новой диеты. Когда ей стали уступать место в метро, а еда перестала усваиваться, женщина обратилась к терапевту, заподозрившему у нее рак яичников. После обследования ей поставили диагноз: у нее оказался рак прямой кишки в терминальной стадии.

Лейрд перенесла операцию по удалению опухолей из кишечника и яичников.

«Врач не сказал, сколько мне осталось жить, но отметил, что лечение будет паллиативным. Трудно было переварить эту новость, из-за тяжелой реакции на лекарства после операции меня тошнило, я галлюцинировала», — вспоминает женщина.

В июне 2019 года Лейрд сделали еще одну операцию на кишечнике и предупредили, что, судя по динамике роста опухоли, ей осталось всего две недели жизни. Однако новая опухоль оказалась доброкачественной, и с тех пор женщина не пытается узнать прогнозы относительно продолжительности своей жизни.

«Теперь мне всегда придется проходить химиотерапию, сколько бы я ни прожила. Я передвигаюсь на инвалидной коляски, меня понизили в компании из-за того, что я хуже соображаю, но я продолжаю работать», — говорит Лейрд, признаваясь, что мечтает о чудесном лекарстве, которое бы исцелило ее.

Ранее сообщалось, что 27-летний житель Северной Ирландии, Великобритания, по имени Гарри Симпсон заметил странные пятна на теле и внезапно получил тяжелый диагноз. Мужчине пришлось провести в больнице две недели, прежде чем он узнал, что болен острым лимфобластным лейкозом из ранних Т-клеточных предшественников.

Болезни и лекарства,Гарри Симпсон,
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