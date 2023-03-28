Раскрыта смертельная опасность «жизненно важного элемента»

Как недостаток, так и избыток витаминов провоцируют опасные состояния для организма. В случае с магнием его дефицит грозит болезнями сердца и сосудов. Однако слишком большое количество этого элемента в организме может обернуться комой, параличом мышц и остановкой сердца, пишет Interia.