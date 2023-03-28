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1 час назад

Раскрыта смертельная опасность «жизненно важного элемента» для здоровья человека

Слово и Дело

Избыток «жизненно важного элемента» для здоровья человека может обернуться параличом мышц и остановкой сердца, предупредили специалисты.

Раскрыта смертельная опасность «жизненно важного элемента»
Фото: Слово и делоСлово и дело

Как недостаток, так и избыток витаминов провоцируют опасные состояния для организма. В случае с магнием его дефицит грозит болезнями сердца и сосудов. Однако слишком большое количество этого элемента в организме может обернуться комой, параличом мышц и остановкой сердца, пишет Interia.

При повышенной концентрации магния в крови наблюдаются тошнота и рвота, головокружение и головная боль, слабость, двоение в глазах, боль в животе, пониженное давление, покалывание и покраснение лица, а также запор, задержка мочи и спутанность сознания.

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