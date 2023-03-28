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1 час назад

Врач рассказал, кому не обойтись без медицинской маски в апреле

Клопс.Ru

В апреле начинается сезон цветения таких деревьев, как берёза, ольха и орешник. Пыльца этих растения является сильным аллергеном, поэтому тем, у кого есть чувствительность к ним, следует сократить прогулки в парках и зелёных зонах. Об этом «Известиям» рассказала врач аллерголог-иммунолог Мария Фоминых.

Ольха и берёза — родственники, цветение у них начинается до или одновременно с распусканием листвы. Размер зёрен — 20–30 микрон. Пыление у этих деревьев в зависимости от погодных условий может продолжаться до середины мая. На протяжении всего апреля цветёт орешник или лещина, частички его пыльцы ещё меньше — 20–24 микрона.

Аллергикам в этот период специалист рекомендует при выходе на улицу надевать солнцезащитные очки и медицинскую маску, а по возвращении домой умыться или принять душ. Существуют также специальные фильтры для носа и барьерные спреи. Дополнительной защитой станет влажная уборка в квартире, если на окнах есть сетки, то их необходимо регулярно увлажнять.

Болезни и лекарства,Видео,Мария Фоминых,
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