Врач рассказал, кому не обойтись без медицинской маски в апреле

В апреле начинается сезон цветения таких деревьев, как берёза, ольха и орешник. Пыльца этих растения является сильным аллергеном, поэтому тем, у кого есть чувствительность к ним, следует сократить прогулки в парках и зелёных зонах. Об этом «Известиям» рассказала врач аллерголог-иммунолог Мария Фоминых.

Ольха и берёза — родственники, цветение у них начинается до или одновременно с распусканием листвы. Размер зёрен — 20–30 микрон. Пыление у этих деревьев в зависимости от погодных условий может продолжаться до середины мая. На протяжении всего апреля цветёт орешник или лещина, частички его пыльцы ещё меньше — 20–24 микрона.