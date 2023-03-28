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1 час назад

Какие аллергены коварны в апреле: комментарий иммунолога

РИА "ФедералПресс"

Пыльца станет основной причиной развития недомогания у аллергиков в апреле. Как облегчить себе жизнь в это время, рассказала аллерголог-иммунолог Мария Фоминых.

Какие аллергены коварны в апреле: комментарий иммунолога
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Отследить, какое растение в настоящее время пылит в разных регионах, а также уровень концентрации пыльцы в воздухе на один кубометр можно при помощи специальных сайтов», – отмечает специалист.

Чтобы упростить себе жизнь и облегчить симптомы недомогания, стоит посетить врача-аллерголога, который назначит необходимые препараты. По словам Фоминых, стоит помнить об определенных правилах: исключить прогулки в парках и лесах в период цветения, надевать солнцезащитные очки и медицинскую маску при выходе на улицу. Возвращаясь домой с прогулки, стоит умыться и использовать специальные фильтры для носа и барьерные спреи.

В квартире регулярно следует проводить в квартире влажную уборку и мыть оконные сетки. По возможности – пользоваться кондиционером, передают «Известия».

Болезни и лекарства,Мария Фоминых,
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