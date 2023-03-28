Какие аллергены коварны в апреле: комментарий иммунолога

Пыльца станет основной причиной развития недомогания у аллергиков в апреле. Как облегчить себе жизнь в это время, рассказала аллерголог-иммунолог Мария Фоминых .

«Отследить, какое растение в настоящее время пылит в разных регионах, а также уровень концентрации пыльцы в воздухе на один кубометр можно при помощи специальных сайтов», – отмечает специалист.

Чтобы упростить себе жизнь и облегчить симптомы недомогания, стоит посетить врача-аллерголога, который назначит необходимые препараты. По словам Фоминых, стоит помнить об определенных правилах: исключить прогулки в парках и лесах в период цветения, надевать солнцезащитные очки и медицинскую маску при выходе на улицу. Возвращаясь домой с прогулки, стоит умыться и использовать специальные фильтры для носа и барьерные спреи.