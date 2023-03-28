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1 час назад

Кардиолог: лишний вес может привести к нарушению сердечных ритмов

Ura.Ru

Лишний вес и ожирение «изматывает» сердце и провоцирует нарушение его ритмов. Об этом рассказал кардиохирург-аритмолог Владимир Ершов.

Кардиолог: лишний вес может привести к нарушению сердечных ритмов
Фото: Ura.ruUra.ru

«Сам по себе лишний вес не является болезнью, но он может стать причиной развития тяжелых заболеваний, в том числе фибрилляции предсердий», — объяснил врач «Газете.ru».

Он пояснил, что лишний вес заставляет сердце работать сильнее и биться чаще, чтобы «перегнать» кровь по всему организму. Врач добавил, что чем больше вес человека, тем быстрее и сильнее работает сердце, что чревато нарушением сердечного ритма.

Кардиохирург порекомендовал обратиться в больницу в случае обнаружения первичных признаков болезни. «Отследить первые признаки болезни возможно самостоятельно. Зачастую мерцательная аритмия ощущается как неприятное учащенное сердцебиение», — отметил специалист.

Ранее травматолог Александр Шелепов рассказал, в каком случае бег может быть опасен для здоровья, передает телеканал 360. Он пояснил, что упражнения опасны при избыточном индексе массы тела. Кариолог Денис Язиков назвал способы сберечь сердце, передает «utro.ru». Врач посоветовал вести здоровый образ жизни.

Болезни и лекарства,Владимир Ершов,Телеканал "360° Подмосковье",
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