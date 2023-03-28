Кардиолог: лишний вес может привести к нарушению сердечных ритмов

Лишний вес и ожирение «изматывает» сердце и провоцирует нарушение его ритмов. Об этом рассказал кардиохирург-аритмолог Владимир Ершов.

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«Сам по себе лишний вес не является болезнью, но он может стать причиной развития тяжелых заболеваний, в том числе фибрилляции предсердий», — объяснил врач «Газете.ru».

Он пояснил, что лишний вес заставляет сердце работать сильнее и биться чаще, чтобы «перегнать» кровь по всему организму. Врач добавил, что чем больше вес человека, тем быстрее и сильнее работает сердце, что чревато нарушением сердечного ритма.

Кардиохирург порекомендовал обратиться в больницу в случае обнаружения первичных признаков болезни. «Отследить первые признаки болезни возможно самостоятельно. Зачастую мерцательная аритмия ощущается как неприятное учащенное сердцебиение», — отметил специалист.