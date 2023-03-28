Врач напомнил о важности вакцинации от клещевого энцефалита

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь», к. м. н. Андрей Поздняков сообщил, что единственным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация, которая показана всем начиная с трёх лет.

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Сезон клещей на большей части территории России начинается в апреле и именно в этот период они наиболее опасны, сообщил он в беседе с «Известиями».

Второй пик, по словам врача, это сентябрь.

«Клещевой энцефалит не лечится ничем. Если человек инфицировался, то существует вероятность развития среднетяжёлой и тяжёлой форм данного заболевания. Тяжёлые формы дают достаточно высокий процент инвалидизации и летальности. Никаких лекарственных препаратов, предотвращающих эти исходы при развитии заболевания, нет», — предупредил Поздянков.