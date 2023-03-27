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30 минут назад

Онколог объяснил, кому показана операция по удалению груди

Слово и Дело

Некоторым женщинам показана операция по удалению груди. Подробно об этом рассказал врач-онколог Алексей Волченко.

Онколог объяснил, кому показана операция по удалению груди
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Показаниями для профилактической мастэктомии выступает генная мутация BRCA1. Операцию проводят в том случае, если у пациента имеется наследственная предрасположенность. Показанием для удаления молочных желез являются случаи рака молочной железы в семье и рецидивы доброкачественных образований, приводит слова врача портал «Клопс».

В современном обществе растет доля пациентов молодого возраста, которые предпочитают провести подобную процедуру из-за страха повторить судьбу родственников, которые скончались от рака груди.

Болезни и лекарства,Алексей Волченко,
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