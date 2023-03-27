Онколог объяснил, кому показана операция по удалению груди

Некоторым женщинам показана операция по удалению груди. Подробно об этом рассказал врач-онколог Алексей Волченко .

Показаниями для профилактической мастэктомии выступает генная мутация BRCA1. Операцию проводят в том случае, если у пациента имеется наследственная предрасположенность. Показанием для удаления молочных желез являются случаи рака молочной железы в семье и рецидивы доброкачественных образований, приводит слова врача портал «Клопс».