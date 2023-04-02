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23 минуты назад

Продукты, которые не стоит совмещать: видео

Стелла Шмель

Некоторые пищевые сочетания могут принести больше вреда, чем пользы, особенно это актуально для людей, имеющих проблемы с пищеварением.

Врач Сергей Малоземов рассказал, какие комбинации продуктов могут негативно повлиять на здоровье желудка.

Не стоит пить алкоголь и закусывать салом. Алкоголь часто раздражает стенки желудка и повышает уровень кислотности, что может усугубить симптомы несварения. Сало сложно усваивается и способно вызывать боли в животе, тошноту и рвоту. Такое сочетание даже может привести к некрозу поджелудочной железы.

Также врач не советует одновременно есть фрукты с вяжущим эффектом, такие как хурма и гранат, и молочные продукты. Эта комбинация может провоцировать появление плотных образований в желудке, от которых можно избавиться только хирургическим путем.

Диетолог Соломатина перечислила полезные для почек продукты

Подробнее о том, какие продукты не стоит совмещать, смотрите в видео.

Ранее мы писали о напитках, которые мешают усваивать витамины.

Болезни и лекарства,Видео,Сергей Малоземов,
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