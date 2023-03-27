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2 часа назад

Врач рассказала, как избежать обострения гастрита весной

Москва24

Во время переходного сезона организм человека ослабевает, возникает дефицит витаминов и снижается иммунитет. Поэтому весной могут появиться некоторые заболевания, в том числе и гастрит. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Светлану Ужевко.

Врач рассказала, как избежать обострения гастрита весной
Фото: Москва 24Москва 24

"Весной меняется режим питания. В рационе появляется больше овощей, содержащих грубую клетчатку, что может раздражать слизистую оболочку желудка. Весной многие садятся на жесткие диеты, которые негативно влияют на желудочно-кишечный тракт", – объяснила она.

По словам специалиста, обострение хронического гастрита проявляется с периодичностью, которую следует контролировать. Основная мера профилактики заболевания заключается в здоровом образе жизни.

"Риск развития гастрита или язвы есть у родственников и домочадцев больных или носителей хеликобактера", – подчеркнула эксперт.

Также не следует пренебрегать регулярным медицинским осмотром, напомнила Ужевко. Он способен вовремя найти изменения в ЖКТ. Кроме того, врач посоветовала соблюдать определенную диету весной. Так, из меню питания необходимо убрать жирное, жареное, острое, соленое, копченое, спиртные и газированные напитки, пряности и кофе.

"Главное при лечении гастрита и язвы – строго следовать предписаниям врача", – заключила она.

Болезни и лекарства,
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