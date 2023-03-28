Как снизить риск заражения клещевым энцефалитом

Первые случаи нападения клещей зафиксированы уже в нескольких регионах, причем не только на юге страны, но и в более северных регионах. О том, что надо знать, чтобы избежать заражения клещевым энцефалитом и другими инфекциями, "Российской газете" рассказала директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Минздрава России, член-корреспондент РАН Александра Лукашева.

© Российская Газета

С чем связано начало активности клещей?

Видео дня

Александра Лукашева: Основной сезон клещей - с начала мая по июнь. При этом в большинстве регионов России есть второй "клещевой" сезон, его пик приходится на начало сентября. Но единичные случаи нападения клещей могут наблюдаться и в апреле, и в октябре, а в южных регионах страны - уже в марте.

Где можно встретить клеща?

Александра Лукашева: Вероятность присасывания клеща увеличивается в местности, где есть трава, кустарники, лесопосадки. Клещи, как правило, ждут свою "жертву" на растительности. Для тех, кто ходит в парке по подготовленным дорожкам, вероятность столкнуться с клещом практически равна нулю.

С деревьев клещи-переносчики заболеваний человека падать не могут. Бывают лосиные клещи, они падать могут, но они не опасны для человека.

Какие инфекции переносят клещи?

Александра Лукашева: Основные клещевые инфекции на территории России - это клещевой энцефалит и боррелиоз. Клещевой энцефалит - это инфекция, которая может привести к летальному исходу, тяжелым неврологическим осложнениям, а именно к параличам и другим перманентным неврологическим нарушениям. Клещевой энцефалит распространен не во всех регионах страны, например, в Москве таких случаев не фиксировалось.

Клещевой боррелиоз редко приводит к летальному исходу, но встречается намного чаще: им заражена большая часть клещей. Например, в Московской области заражен примерно каждый третий клещ.

Это бактериальное заболевание может становиться хроническим и протекать в нескольких формах: чаще всего кожный боррелиоз, реже суставной боррелиоз и нейроборрелиоз с поражением нервной системы. Это не менее серьезная угроза, чем клещевой энцефалит. Он встречается и в тех регионах, где клещевого энцефалита нет, например, в Москве и южнее.

Что делать, обнаружив присосавшегося клеща?

Александра Лукашева: В случае обнаружения клеща на теле не стоит снимать его самостоятельно, в том числе при помощи любых народных методов, поскольку есть риск оторвать тело клеща от головы, которая может остаться в ране и длительно разлагаться в ней. Также категорически не рекомендуется пытаться убить клеща растительным маслом, спиртом и другими средствами.

Но оставлять без внимания сам факт укуса тоже нельзя. Лучше всего обратиться в травмпункт, где врачи снимут клеща и сделают это профессионально. Специалист даст рекомендации и при необходимости назначит терапию.

Можно ли защититься от укуса клеща?

Александра Лукашева: Снизить риск контакта с клещами возможно, если соблюдать несколько правил:

1. Для отдыха на природе надевать одежду с длинными плотно прилегающими рукавами и штанинами, лучше с резиновой манжеткой. Также стараться избегать контакта с растительностью.

2. Обрабатывать одежду репеллентом именно от клещей, а не от других насекомых. Такие спреи не наносятся на кожу, а только на одежду. Наносить их достаточно только на обувь, брюки, рукава.