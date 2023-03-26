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Кардиолог Гуляева: нормальным принято считать показатели давления 120 на 80 или 130 на 90

Кардиолог Гуляева: нормальным принято считать показатели давления 120 на 80 или 130 на 90. Это относится ко всем, кроме грудничков, детей и крайне пожилых людей. У каждого цифры могут быть своими, но важно, чтобы разница между верхним и нижним была в пределах 40–50 мм рт. ст. С измерением артериального давления рано или поздно сталкивается каждый — даже если не себе, то близкому человеку уж точно это понадобится. Поэтому важно не только уметь его измерить, но ещё и интерпретировать результаты.

Кардиолог: нормальным принято считать показатели давления 120 на 80
© Секрет Фирмы

Почему есть верхнее и нижнее давление

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Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на сосуды. При измерении на тонометре мы видим два числа — это систолическое артериальное давление и диастолическое. В народе — верхнее и нижнее. Первое показывает давление при сжатии сердца и выталкивании крови, а второе — в момент расслабления нашего внутреннего «мотора». Последнее отражает тонус периферических сосудов.

Норма давления у человека

В норме давление 120 на 80 или 130 на 90. Это средние цифры, объяснила кардиолог Наталья Гуляева, и у каждого они могут быть своими. При этом для диабетиков рамки жёстче — не больше 120 на 80. У очень пожилых людей допустимо 140 на 90, но не больше.

Важно следить, чтобы разница между верхним и нижним показателями была в пределах 40–50 мм рт. ст. Любые отклонения — уже не норма. Например, низкое нижнее давление может говорить об истощении, а высокое — о повышении тонуса сосудов. Маленькая разница между двумя показателями может быть признаком атеросклероза аорты, а большая — остеохондроза шейного отдела позвоночника.

Как часто мерить давление

Регулярно следить за давлением нужно людям с болячками сердца и сосудов, лёгких, диабетикам и курильщикам. В остальном лучше ориентироваться на свое самочувствие. Если появились жалобы — головная боль, одышка или головокружение, — лучше померить давление.

Как правильно мерить давление

Чтобы тонометр показывал реальные значения, важно правильно измерять давление. Перед измерением не стоит перенапрягаться — нужно успокоиться и отложить дела. Небольшая пауза — 10–30 минут — без беготни поможет определить максимально точные показатели давления. Ещё один совет — правильная поза. Садимся удобно, манжету надеваем на левую руку чуть выше сгиба локтя — на уровне сердца. Важно, чтобы манжета не передавливала руку. Идеально, если рука будет лежать на столе.

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