Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников предостерег россиян от приема одной группы препаратов. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он предупредил о смертельной опасности быстродействующих таблеток для снижения давления. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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Мясников заявил, что таблетки, резко снижающие давление, могут убить. По словам врача, у человека, который примет это лекарство, может развиться инфаркт почки, мозга или сердца.

Телеведущий добавил, что врачи назначают эту группу препаратов, только когда пациент находится под их наблюдением. В случае если больному станет плохо от таблетки, медики сразу придут ему на помощь, уточнил доктор.

Ранее Мясников сообщил, что употребление виноградного сока повышает риск развития сахарного диабета. При этом, как отметил врач, виноград сам по себе, как и ряд других ягод и фруктов, может защитить от развития этого заболевания.