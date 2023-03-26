Стало известно, какие сны сигнализируют о скорой смерти

Существуют сны, которые могут предупредить о скорой смерти. К такому выводу пришла группа зарубежных неврологов, сомнологов и психологов.

Эксперты выяснили, что перед смертью во сне люди часто видят уже скончавшихся родственников. Если снятся потасовки или конфликты, а человек при этом дергается и кричит, значит у него повышен риск развития болезни Паркинсона, передает журнал Dreaming.