Стало известно, какие сны сигнализируют о скорой смерти

Существуют сны, которые могут предупредить о скорой смерти. К такому выводу пришла группа зарубежных неврологов, сомнологов и психологов.
Эксперты выяснили, что перед смертью во сне люди часто видят уже скончавшихся родственников. Если снятся потасовки или конфликты, а человек при этом дергается и кричит, значит у него повышен риск развития болезни Паркинсона, передает журнал Dreaming.
Сновидения об утоплении или удушье могут указывать на апноэ — непродолжительную остановку дыхания. Кошмары часто снятся людям, страдающим от проблем с сердечно-сосудистой системой. Отмечается, что после курса терапии страшные сны исчезали у 91% пациентов.