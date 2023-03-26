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1 час назад

Стало известно, какие сны сигнализируют о скорой смерти

Слово и Дело

Существуют сны, которые могут предупредить о скорой смерти. К такому выводу пришла группа зарубежных неврологов, сомнологов и психологов.

Стало известно, какие сны сигнализируют о скорой смерти
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эксперты выяснили, что перед смертью во сне люди часто видят уже скончавшихся родственников. Если снятся потасовки или конфликты, а человек при этом дергается и кричит, значит у него повышен риск развития болезни Паркинсона, передает журнал Dreaming.

Сновидения об утоплении или удушье могут указывать на апноэ — непродолжительную остановку дыхания. Кошмары часто снятся людям, страдающим от проблем с сердечно-сосудистой системой. Отмечается, что после курса терапии страшные сны исчезали у 91% пациентов.

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