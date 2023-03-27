Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Первая помощь при эпилептическом приступе: советы врача

СОВАиещё 1

По словам медиков, большинство приступов не требует экстренной помощи, однако бывают случаи, когда врачи нужны.

Первая помощь при эпилептическом приступе: советы врача
Фото: СОВАСОВА

Главный внештатный невролог Минздрава России Николай Шамалов рассказал:

- Большинство приступов длятся всего несколько минут, не причиняют особого вреда пациенту и не требуют обращения в стационар. Однако в определенных случаях следует прибегнуть к медицинской помощи. Например, приступ у тех, кто ранее не страдал эпилепсией, может свидетельствовать о серьезном заболевании.

Врач рекомендует обратиться за экстренной медицинской помощью, если:

- приступ длится более 5 минут;

- эпилепсия отсутствует в истории болезни;

- наблюдается медленное восстановление после приступа;

- повторный приступ или затрудненное дыхание после первого;

- при беременности или других медицинских диагнозах;

- любые признаки физического повреждения после приступа.

Для оказания первой помощи при эпилептическом припадке медик советует придерживаться определённых действий:

1. Положить голову на ровную и мягкую поверхность;

2. Засечь время приступа, его длительность;

3. Повернуть человека на бок;

4. Не держать человека, чтобы остановить приступ;

5. Не класть ничего в рот и не пытаться его разжать;

6. Не переносить человека с места и не паниковать;

7. Не подпускать к нему толпу.

Болезни и лекарства,Николай Шамалов,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий