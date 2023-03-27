Первая помощь при эпилептическом приступе: советы врача

- Большинство приступов длятся всего несколько минут, не причиняют особого вреда пациенту и не требуют обращения в стационар. Однако в определенных случаях следует прибегнуть к медицинской помощи. Например, приступ у тех, кто ранее не страдал эпилепсией, может свидетельствовать о серьезном заболевании.