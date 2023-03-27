Первая помощь при эпилептическом приступе: советы врача

По словам медиков, большинство приступов не требует экстренной помощи, однако бывают случаи, когда врачи нужны.
Главный внештатный невролог Минздрава России Николай Шамалов рассказал:
- Большинство приступов длятся всего несколько минут, не причиняют особого вреда пациенту и не требуют обращения в стационар. Однако в определенных случаях следует прибегнуть к медицинской помощи. Например, приступ у тех, кто ранее не страдал эпилепсией, может свидетельствовать о серьезном заболевании.
Врач рекомендует обратиться за экстренной медицинской помощью, если:
- приступ длится более 5 минут;
- эпилепсия отсутствует в истории болезни;
- наблюдается медленное восстановление после приступа;
- повторный приступ или затрудненное дыхание после первого;
- при беременности или других медицинских диагнозах;
- любые признаки физического повреждения после приступа.
Для оказания первой помощи при эпилептическом припадке медик советует придерживаться определённых действий:
1. Положить голову на ровную и мягкую поверхность;
2. Засечь время приступа, его длительность;
3. Повернуть человека на бок;
4. Не держать человека, чтобы остановить приступ;
5. Не класть ничего в рот и не пытаться его разжать;
6. Не переносить человека с места и не паниковать;
7. Не подпускать к нему толпу.