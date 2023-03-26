Вирусолог предупредил о начале сезонной активности клещей

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с Ura.ru предупредил россиян о том, что в апреле начнется сезонная активность клещей. При этом, по его словам, заболевания среди людей, как правило, появляются в мае.

«Клещи начинают появляться в апреле. И спустя три-четыре недели может начаться заражение людей вирусом клещевого энцефалита», — заявил специалист.

Он отметил, что чаще всего это происходит в Сибири, на Урале, а также на Дальнем Востоке, а реже — в европейской части России. Альтштейн рекомендует делать вакцину против клещевого энцефалита жителям регионов, где находится много клещей, отметив ее высокое качество.