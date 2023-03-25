Красное мясо может повышать риск развития рака крови

Ученые из Университета Осаки выяснили, что увеличение потребления обработанного красного мяса связано с увеличением заболеваемости раком крови.

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Исследование опубликовано в журнале Environmental Health and Preventive Medicine.

Исследователи изучили связь между потреблением рыбы, жирных кислот и обработанного красного мяса и количеством случаев острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) и миелодиспластического синдрома (МДС) среди населения Японии.

Они использовали данные 93 тысяч пациентов. За период наблюдения исследователи выявили 67 случаев ОМЛ и 49 случаев МДС. Увеличение потребления переработанного красного мяса было связано с увеличением заболеваемости ОМЛ и МДС. Другие продукты не имели никакой связи с заболеваемостью.

Ранее было показано, что употребление красного мяса может быть связано с раком толстой кишки. В среднем для здорового человека безопасно съедать в неделю до 400-500 граммов необработанного красного мяса. К нему относятся свинина, говядина, баранина, утка и другие виды мяса.