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1 час назад

Обработанное красное мясо может повышать риск развития рака крови

Газета.Ru

Ученые из Университета Осаки выяснили, что увеличение потребления обработанного красного мяса связано с увеличением заболеваемости раком крови.

Красное мясо может повышать риск развития рака крови
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследование опубликовано в журнале Environmental Health and Preventive Medicine.

Исследователи изучили связь между потреблением рыбы, жирных кислот и обработанного красного мяса и количеством случаев острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) и миелодиспластического синдрома (МДС) среди населения Японии.

Они использовали данные 93 тысяч пациентов. За период наблюдения исследователи выявили 67 случаев ОМЛ и 49 случаев МДС. Увеличение потребления переработанного красного мяса было связано с увеличением заболеваемости ОМЛ и МДС. Другие продукты не имели никакой связи с заболеваемостью.

Ранее было показано, что употребление красного мяса может быть связано с раком толстой кишки. В среднем для здорового человека безопасно съедать в неделю до 400-500 граммов необработанного красного мяса. К нему относятся свинина, говядина, баранина, утка и другие виды мяса.

Понятие "обработанное мясо" включает любое мясо, которое прошло через процессы для улучшения его вкуса: соление, копчение, брожение и так далее. Обработанное мясо еще опаснее для человека, его рекомендуют есть не чаще 1-2 раз в месяц или реже.

Болезни и лекарства,
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