Названы симптомы для самодиагностики психического расстройства

Симптомы, выявление которых поможет при самодиагностике психического расстройства, назвала в беседе с «Мослентой» психолог, преподаватель психологии, сексолог-консультант Наталья Безгина. Она отметила, что в период межсезонья люди чаще всего начинают чувствовать себя несвойственным себе образом.

Фото: Мослента Мослента

«Часто в это время люди критично относятся к окружающим, повышается раздражимость. Происходит эмоциональная перестройка, сбой гормонального уровня, усталость. Дефицит микроэлементов и витаминов тоже может влиять на самочувствие и поведение», — Наталья Безгина

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Обратить внимание прежде всего стоит на зацикливание — возникновение в поведении сверхценной идеи, которая подчиняет все остальные сферы жизни. Кроме того, при расстройстве психики человек становится очень тревожным. У него появляются беспочвенные страхи и опасения, мешающие повседневному образу жизни, уточнила эксперт.

Безгина добавила, что стоит придать особое значение появлению стимминга(тряска кистями рук, раскачивания, дергание коленом или ногой, мычание под нос). Это систематически повторяющиеся действия, которые происходят неосознанно и указать на них могут только окружающие. Неконтролируемая вокализация(вскрики, продолжительное гудение, вздохи, окрики или отдельные слова), по ее словам, также должна насторожить.

«Из признаков расстройства могут быть также **панические атаки** и **скольжение** — нечеткое формулирование мысли, в одном предложении одна тема сменяет абсолютно другая, не связанная смыслом. **Подавленное состояние** в течение продолжительного времени, болезненное восприятие окружающей действительности, а также **частая смена настроений** от жесткого негатива к восторгу и обратно, хотя событий для такой реакции не случались»

Безгина уточнила, что достаточно много людей в наши дни находятся в зоне «пограничного расстройства», то есть удерживают свое поведение и состояние, но любое, даже незначительное событие может нарушить этот баланс. Поэтому особенно важно уметь вовремя распознать и обратить внимание на симптоматику, чтобы не перейти границу нарушений.