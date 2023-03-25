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58 минут назад

Противопоказания к вакцинации от клещевого энцефалита

runews24.ru

Категории граждан, которым запрещено ставить прививки от клещевого энцефалита, назвала врач-невролог «ГУТА Клиник» Александра Толстенева «Известиям».

Противопоказания к вакцинации от клещевого энцефалита
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, прививаться от клещевого энцефалита нельзя беременным и кормящим женщинам, детям в возрасте до года, в период обострения хронических заболеваний и при наличии тяжелых аллергических реакций.

Вакцинироваться же в первую очередь специалист рекомендует тем, кто посещает эндемичные зоны по клещевому энцефалиту, а также работникам лесного хозяйства и агропромышленности.

«Клещи активизируются при подъеме температуры до +10 градусов и выше. Поэтому уже сейчас нужно задуматься о профилактике клещевого энцефалита», — заключила Толстенева.

Болезни и лекарства,
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