Противопоказания к вакцинации от клещевого энцефалита

Категории граждан, которым запрещено ставить прививки от клещевого энцефалита, назвала врач-невролог «ГУТА Клиник» Александра Толстенева «Известиям».
Так, прививаться от клещевого энцефалита нельзя беременным и кормящим женщинам, детям в возрасте до года, в период обострения хронических заболеваний и при наличии тяжелых аллергических реакций.
Вакцинироваться же в первую очередь специалист рекомендует тем, кто посещает эндемичные зоны по клещевому энцефалиту, а также работникам лесного хозяйства и агропромышленности.
«Клещи активизируются при подъеме температуры до +10 градусов и выше. Поэтому уже сейчас нужно задуматься о профилактике клещевого энцефалита», — заключила Толстенева.