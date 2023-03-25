Как минимизировать проявления весенней аллергии

Врачи обещают аллергикам сложную весну с несколькими волнами обострения. Как минимизировать аллергию на пыльцу и что можно сделать уже сейчас, чтобы облегчить себе жизнь? Об этом в интервью MIR24.TV рассказали врачи.

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«Поллиноз, или аллергия на цветение деревьев – это реакция иммунитета на пыльцу различных растений: деревьев, трав и цветов, – говорит терапевт «Теледоктор 24» Нэя Георгиева. – Она заключается в проявлении таких симптомов, как заложенность носа или насморк, потеря обоняния, чихание, першение в носу и в горле, сухой кашель, отек и зуд век, резь в глазах, слезотечение, высыпания на коже».

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По словам врача аллерголога-иммунолога группы компаний «Инвитро» Людмилы Маховой, знания об аллергических заболеваниях постоянно расширяются, трансформируются. Ранее нетипичные симптомы, в том числе мигренеподобные головные боли, дизурические явления (болезненное мочеиспускание), рвота, желудочно-кишечное расстройство для аллергологов также стали поводом для углубленного аллергологического обследования.

Некоторые аллергики почувствуют приход весеннего полиноза уже совсем скоро – практически на следующей неделе. Первая волна аллергии в средней полосе России начинается, когда тает снег и обнажается сухая трава и опавшая листва. В них находятся плесневые грибы. Как только солнце их пригревает, появляются споры, которые вызывают сильнейшую аллергию. Ее проявления могут усиливаться при контакте с прелыми листьями и влажной почвой (например, во время садовых работ).

Вторая волна – это цветение деревьев. В апреле, как только сойдет снег, начнут цвести ольха, береза, лещина, верба, ясень, ива и другие ветроопыляемые растения. Раньше первых листьев на них появятся сережки, которые дают много пыльцы. Понятно, что пыльца ветроопыляемых растений будет переноситься воздушными потоками на довольно большие расстояния.

Третья волна будет в конце мая. Тогда зацветут луговые травы – они тоже ветроопыляемые и выделяют пыльцу в атмосферу. Тем, кто страдает от аллергии на пыльцу трав, лучше в это время совсем не выезжать на природу.

«Распространенное заблуждение: примерно в это же время цветет и тополь, но его пыльца не столь аллергенна, как это принято считать. Тополиный пух в большей степени является механическим раздражителем, транспортируя на себе пыльцу цветущих в большом количестве в этот период трав», – говорит Людмила Маховая.

По словам терапевта Нэи Георгиевой, начинать лечение поллиноза нужно задолго до начала сезона цветения.

«Для этого существует аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Она заключается во введении пациенту небольших доз аллергена для подготовки организма к цветению. Правда, сейчас уже поздновато начинать ее. Тем не менее способы подготовить организм к цветению все же есть», – говорит специалист.

«Например, витамины В, С и Е способствуют уменьшению аллергической реакции, смягчению симптомов, – говорит терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. – Принимать витамины стоит до конца цветения растений-аллергенов. Примерно за неделю до начала сезона цветения (то есть уже сейчас) можно начать прием антигистаминных препаратов, предварительно проконсультировавшись с аллергологом. В зависимости от типа аллергии следует совместно с врачом подобрать и диету».

Особое внимание стоит уделить питанию, говорит аллерголог-иммунолог Людмила Маховая.

«Ведь даже если у вас нет аллергии на пищевые продукты, некоторые из них могут усилить аллергены на пыльцу. При аллергии на пыльцу деревьев исключите следующие продукты: мед, косточковые плоды, яблоки, груши, киви, орехи, морковь, зелень, специи, вина и другой алкоголь, березовый сок, картофель, помидоры, огурцы, лук. Пациентам с аллергией на пыльцу злаковых не рекомендовано употреблять в пищу каши и злаки, хлеб, колбасы, консервы, мед, пиво, алкоголь, квас, какао, клубнику, цитрусовые, сою, бобовые, орехи, кукурузу, щавель. Если у вас аллергия на пыльцу сорных трав, исключите в период цветения из рациона мед, семена подсолнечника, горчицу, майонез, дыню, арбуз, кабачки, баклажаны, помидоры, картофель, алкоголь, зелень, специи, цитрусовые, бананы, чеснок, морковь, свеклу, шпинат», – рекомендует врач.

По словам терапевта Андрея Рябкова, чтобы минимизировать проявление аллергии, не следует лишний раз выходить из дома, особенно в сухую теплую погоду. Если все же есть необходимость покинуть дом, нужно следить за чистотой слизистых носа, промывать их морской водой. После возвращения не лишним будет принять душ, чтобы смыть остатки пыльцы с кожи, помыть волосы. Необходимо чаще проводить влажную уборку, на окна вешать марлю, чтобы она задерживала избыточное количество пыльцы.

В сезон цветения пациент может подключать симптоматическую терапию – использовать антигистаминные препараты, спреи в нос и капли в глаза, противокашлевые препараты. Многие люди в период цветения деревьев стараются реже выходить на улицу и даже уезжают в другой регион, где растения уже отцвели или еще не начали цветения. Для некоторых аллергиков переждать острый период в другом регионе – это лучшее решение, чтобы избежать проявлений поллиноза.

Если уехать – не вариант, то облегчить симптомы аллергии помогут медицинские маски.