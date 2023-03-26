Сезон клещей: чем опасны, кто находится в группе риска и как защититься

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Они пробуждаются ото сна, когда в Москве температурные показатели достигают плюс 2-4 градуса, и тут же начинают охоту. Многие из этих паразитов являются носителями опасных болезней. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Когда в Москве начинается сезон

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По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, в Москве сезон клещей начинается с марта, а заканчивается осенью. Даже при высокой влажности воздуха в 80 процентов и наличии снежного покрова клещи пробуждаются и начинают охоту.

— В Москве клещи очень часто являются переносчиками болезни Лайма, который еще именуют боррелиозом, а нередко и клещевого энцефалита. Но именно в столице чаще фиксируют болезнь Лайма, — уточнила инфекционист.

Какие симптомы у болезни Лайма

покраснение на месте укуса;

повышение температуры тела;

озноб;

чувство усталости;

головная боль;

мышечная боль;

боль в суставах. Признаками заражения боррелиозом после укуса клеща могут выступать следующие проявления:

При переходе болезни наследующий этап – хроническую стадию, может начаться поражение нервной системы и внутренних органов, предупредила врач.

Лечение болезни предусматривает прием антибиотикосодержащих препаратов. Если запоздать с терапией, в таком случае пациенту предстоит очень длительный курс лечения и реабилитации, отметила Мескина.

Какие симптомы у энцефалита

Не менее опасен для горожан и клещевой энцефалит, который крайне редко встречается в столице, но списывать со счетов его тоже нельзя, считает Мескина.

По словам медика, это еще одно тяжелое заболевание с высокой смертностью.

— Энцефалит – источник опасных неврологических нарушений, нередко человек впадает в кому. А опасный вирус приводит к параличу, поражению головного мозга и нарушению дыхательных функций, — рассказала инфекционист.

Более того, нередко у жертвы клеща из-за энцефалита возникают серьезные последствия даже если его удается спасти – инвалидность и неврологические проблемы, добавила специалист.

Что делать при укусе

Если вас укусил клещ, его непременно следует отнести на анализ в лабораторию, подчеркнула Мескина.

— Если диагноз не подтвердится, вам обработают место укуса и отпустят домой. Но если один из упомянутых диагнозов вам сообщат, понадобится срочно пройти лечение, — продолжила врач.

Специалист предупредила: удалять клеща самостоятельно не стоит, поскольку есть риск того, что щупальца хоботка останутся в ране и вызовут нагноение, отек и воспаление.

— Удаленного клеща нужно отнести в лабораторию для исследования на наличие клещевой инфекции. Результаты сообщат в течение суток, — сказала врач.

И в этом случае, если диагноз на наличие болезни подтвердится, вам проведут лечение противоклещевым иммуноглобулином.

Как достать клеща самостоятельно

Если же нет возможности по какой-то причине обратиться в медпункт, тогда клеща можно достаться самостоятельно с помощью зажима или пинцета, посоветовала врач.

— Для этого предварительно обеззараженными инструментом нужно зажать клеща, как можно ближе к хоботку. А затем, не выпуская его, необходимо произвести несколько полных оборотов пинцета (2-3) в одном направлении – желательно по часовой стрелке. С помощью таких манипуляций клей должен выйти полностью, — объяснила Мескина.

В дальнейшем место присасывания нужно продезинфицировать – спиртом, йодом или одеколоном. Если на месте укуса осталась черная точка, ее нужно тоже обработать настойкой йода и дождаться естественной иллюминации.

Кто в группе риска

По словам Мессиной, в особой зоне риска находятся дачники и люди, которые часто выезжают на природу. Она порекомендовала надевать на себя одежду светлых оттенков, без открытых участков тела и с длинным рукавом, использовать плотную обувь и по возможности прикрывать голову.

— Каждый полчаса следует осматривать свою одежду и волосистую часть головы на наличие «гостей». Ведь очень часто клещи могут просто передвигаться по вашей одежде в поиске удобной локации для присасывания, — уточнила инфекционист.

Врач отметила, что сезон клещей в столице длится долго, поэтому при выходе на улицу и посещении парков, лесных массивов нужно брать с собой репелленты в виде спреев.

Не лишним будет заранее подумать о безопасности своей семьи и домашних питомцев, заметила специалист.

— Для этих целей можно пройти иммунизацию от клещевого энцефалита, ее делают даже детям с трехлетнего возраста. Вакцину вводят внутримышечно двухкратно с интервалом в месяц. Иммунитет для безопасного посещения природы вырабатывается уже через две недели после второй инъекции. Ревакцинацию проводят через год после первой прививки, последующие – через каждые 3 года, — пояснила врач.

Своих домашних питомцев тоже нужно защитить от опасных вредителей, подчеркнула Мескина.