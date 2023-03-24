6 мифов об антидепрессантах

Врач-психотерапевт Максим Дубовец рассказал, можно ли подсесть на антидепрессанты, существует ли риск потолстеть или похоронить свою сексуальную жизнь в результате приёма таких таблеток.

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24 марта - Международный день борьбы с депрессией. Мы обсудили с врачом-психотерапевтом Максимом Дубовцом вопросы депрессии и подробно поговорили об антидепрессантах.

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Назначать человеку такие препараты может только врач. Но многие люди боятся получить такой рецепт и попробовать на себе "сильнодействующие вещества".

Страшны ли антидепрессанты, правда ли они помогают справиться с деструктивными психическими состояниями, вызывают ли зависимость?

Вместе с экспертом мы постарались развеять главные мифы о таблетках против депрессии.

Антидепрессанты - модное слово в современном мире. Часто можно услышать фразу типа: "Я сижу на антидепрессантах уже не первый год!" Любому нормальному человеку может показаться, что речь идёт уже о зависимости, похожей на алкогольную или наркотическую. То есть, начинаешь - и вся твоя нормальная жизнь держится на таблетках? Это миф или правда? И какие ещё мифы (или наоборот, опасности приёма) существуют?

Врач-психотерапевт Максим Дубовец создал топ заблуждений об антидепрессантах, и объяснил, откуда у них "ноги растут".

Я подсел на антидепрессанты

Человек принимает таблетки, назначенные врачом. Человеку стало легче, но он ещё не выздоровел. Просто препарат начал помогать, пациент себя хорошо чувствует, но обмены в нервной клетке ещё не восстановились. А человек бросает пить лекарство, и возвращается симптоматика. И он думает: "Я подсел на лекарство". Но это не так, он просто бросил его пить раньше времени.

Антидепрессанты мне не помогают

Человек пропил таблетки полтора года, ему стало легче, он прекратил приём. И через какое-то время что-то произошло, неважно что, и депрессия вернулась. И он думает, что антидепрессанты ему не помогают. Суть в чём: лечение - это не прививка, оно не гарантирует, что человек не будет страдать депрессией больше никогда. Это жизнь, в ней всё может произойти. И может статься так, что через год-два-три что-то произошло, что вызвало у человека шок, случился рецидив, и он впал в депрессию.

С антидепрессантами я потолстею

Человек успокаивается, у него нормализуется тонус мышц, а ест он много, как и раньше, столько, сколько привык. Понятное дело, человек начинает набирать вес. И он думает, что набрал его на фоне приёма антидепрессантов. Не буду спорить, есть антидепрессанты, которые могут вызвать набор веса, но большинство из них можно заменить теми, которые не имеют такого побочного эффекта. Просто нужно меньше есть и ходить в спортзал.

Я стану заторможенным овощем

Некоторые думают, что антидепрессант сделает их овощем. Этот миф взялся от амитриптилина - самого первого трициклического антидепрессанта. Его лечебная дозировка 75 мг, люди пили в таких количествах и несколько дней просто не могли ничего делать. Он не избирательного действия и приводил к тому, что человек мог только спать, есть и до туалета дойти. Но потом это постепенно проходило. Но всё равно он, конечно, был не очень хорош. Я застал время, когда кроме амитриптилина и имипрамина не было других лекарств. Современные антидепрессанты совершенно другие, от них не возникают подобные состояния.

Антидепрессанты убивают секс

Есть такой побочный эффект у некоторых антидепрессантов, как снижение либидо. И люди думают, что они все так действуют. Но есть антидепрессанты, которые наоборот повышают либидо. Есть даже такие, которые повышают потенцию. Просто, когда мы думаем, что это плохо, мы будем искать какие-то аргументы почему это плохо.

Мою жизнь спасут только таблетки